Войска РФ сбросили авиабомбу на Сумскую область, по Краматорску нанесен ракетный удар, в Херсоне под обстрел попала больница 28 марта, 10:55 РФ начала использовать авиабомбы для атак на Сумскую область (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

В ночь на вторник, 28 марта, войска РФ нанесли удар управляемой авиабомбой по Белополью Сумской области.

Как сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации в Telegram, в результате атаки российских оккупантов произошло возгорание хозяйственного сооружения и повреждены два частных дома.

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Также разрушен гараж с легковой машиной и уличный газопровод низкого давления. Повреждены окна спортивного зала и двухэтажного многоквартирного жилого дома.

Один мирный житель получил ранения.

Рано утром оккупанты также открыли огонь из ствольной артиллерии по приграничным территориям Сумской области, военные зафиксировали около 20 «прилетов».

Последствия этой вражеской атаки уточняются.

Войска РФ также продолжили обстреливать Донецкую область.

Поздно вечером 27 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску. Поврежден детсад, школа и здание предприятия.

Обошлось без пострадавших.

Также под артобстрел попало Курахово, повреждено здание государственного предприятия.

Два человека ранены в Константиновке, один — в Бахмуте.

На Лисичанском направлении два дрона-камикадзе ударили по Заречному, обошлось без жертв.

Всего за сутки в Донецкой области войска РФ убили двух жителей Донбасса, ранили еще 33.

Кроме того, ночью целенаправленные террористические удары россиян пришлись на городской больнице имени Лучанского в Херсоне. Жертв и пострадавших нет.



Последствия обстрела больницы Лучанского в Херсона / Фото: Херсонская городская военная администрация

24 марта десять российских истребителей Су-35 совершили пуски 11 управляемых авиабомб и одной ракеты Х-31П по Сумской области.

