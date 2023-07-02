Сбежали из Урзуфа. Россияне ищут двух вооруженных дезертиров на побережье Азовского моря 2 июля, 08:46 Оставленные российские позиции под Бахмутом, Донецкая область (Фото:Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Из-за побега двух вооруженных военных РФ из подразделения в Урзуфе во временно оккупированной Донецкой области во всех поселках на северном побережье Азовского моря проводят обыски.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, беглецы покинули территорию подразделения в субботу, 1 июля, с тех пор их ищут по всем поселкам вдоль побережья Азовского моря.

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«ОМОН из Санкт-Петербурга, который базируется в Мариуполе наконец-то нашел работу», — отметил Андрющенко.

Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что на Лиманском направлении дезертировали завербованные на войну российские заключенные. При этом они убили трех контрактников РФ.