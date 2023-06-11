Наказывают отправкой на «мясные штурмы». Среди российских мобилизованных участились случаи саботажа и дезертирства — Генштаб

11 июня, 08:37
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Российских дезертиров отправляют на «мясные штурмы» (Фото:ГУР)

Российских дезертиров отправляют на «мясные штурмы» (Фото:ГУР)

Среди российских мобилизованных участились случаи саботажа и дезертирства. Командование РФ решило отправлять наказанных в штурмовые роты для «мясных штурмов».

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке в воскресенье, 11 июня.

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Отмечается, что случаи неповиновения участились среди российских мобилизованных из-за отсутствия юридической нормы относительно конечных сроков прохождения военной службы по мобилизации в российской армии, отсутствия значительных достижений на поле боя и распространения панических настроений относительно будущих перспектив.

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Российские военные прибегают на фоне этого к невыполнению приказов, саботажу, неуставным взаимоотношениям, а также дезертирству.

Для решения этих проблем начальник генерального штаба вооруженных сил РФ принял решение, согласно которому командирам соединений и воинских частей приказано выявлять и отправлять таких лиц в штурмовые роты для дальнейшего использования их в так называемых «мясных штурмах».

Редактор: София Лазарова

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