В Донецкой области российские дезертиры убили трех военных РФ — ЦНС

13 июня, 05:51
Поделиться:
Оккупанты (Фото:ГУР)

Оккупанты (Фото:ГУР)

На Лиманском направлении дезертировали завербованные на войну российские заключенные. При этом они убили трех контрактников РФ.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления со ссылкой на партизанское движение Атеш.

Отмечается, что  дезертиры захватили грузовик с оружием и убили трех инструкторов из числа военнослужащих контрактной службы ВС РФ во время побега.

Видео дня

«На данный момент оккупанты ведут поиск своих «мятежников», — добавляют в ЦНС.

Читайте также:
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Донецк Донецкая область Дезертиры Армия России Российские военные Война в Украине

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X