В Донецкой области российские дезертиры убили трех военных РФ — ЦНС 13 июня, 05:51 Оккупанты (Фото:ГУР)

На Лиманском направлении дезертировали завербованные на войну российские заключенные. При этом они убили трех контрактников РФ.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления со ссылкой на партизанское движение Атеш.



Отмечается, что дезертиры захватили грузовик с оружием и убили трех инструкторов из числа военнослужащих контрактной службы ВС РФ во время побега.

Видео дня

«На данный момент оккупанты ведут поиск своих «мятежников», — добавляют в ЦНС.