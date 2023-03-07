Генштаб сообщил, как оккупанты принуждают жителей Запорожской области брать российские паспорта

7 марта, 08:17
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В Запорожской области оккупанты отказывают людям в выплате зарплат без наличия у них паспорта РФ (Фото:duma.gov.ua)

В Запорожской области оккупанты отказывают людям в выплате зарплат без наличия у них паспорта РФ (Фото:duma.gov.ua)

На захваченных территориях Запорожской области оккупанты отказывают местным жителям в выплате зарплат без наличия у них российского паспорта.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 7 марта.

«Для достижения определенных целей по выдаче российских паспортов, оккупанты продолжают оказывать давление на жителей Запорожской области. В отдельных населенных пунктах с 1 января люди, не имеющие паспорта гражданина РФ, не могут получить денежные выплаты, в частности, зарплаты», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что расчет должен производиться исключительно через карточки российских банков.

Ранее Генштаб сообщал, что в Горловке оккупанты увольняют бюджетников за отказ получать российский паспорт.

https://www.youtube.com/watch?v=j8qaSwk2f9E
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Паспорт Запорожская область Российский паспорт Война России против Украины Генштаб ВСУ

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