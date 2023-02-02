Оккупанты вынуждают жителей захваченных территорий брать гражданство РФ — Генштаб
Паспорт РФ (Фото:vologda.portal.ru)
Российские оккупанты продолжают насаждать гражданство РФ жителям временно захваченных территорий Донецкой области.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 2 февраля.
В городе Горловка продолжаются принудительные меры по получению водителями новых удостоверений по российскому стандарту, что при отсутствии паспорта РФ невозможно.
Работникам транспортных предприятий захватчики определили срок получения российских паспортов до 1 мая 2023 года. Тех, кто не выполнит требования, будут увольнять, добавили в Генштабе.
Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявлял, что на захваченных украинских территориях оккупанты требуют от местных жителей до 1 июня получить паспорта РФ.