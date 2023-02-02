Оккупанты вынуждают жителей захваченных территорий брать гражданство РФ — Генштаб

2 февраля, 07:23
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Паспорт РФ (Фото:vologda.portal.ru)

Паспорт РФ (Фото:vologda.portal.ru)

Российские оккупанты продолжают насаждать гражданство РФ жителям временно захваченных территорий Донецкой области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 2 февраля.

В городе Горловка продолжаются принудительные меры по получению водителями новых удостоверений по российскому стандарту, что при отсутствии паспорта РФ невозможно.

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Работникам транспортных предприятий захватчики определили срок получения российских паспортов до 1 мая 2023 года. Тех, кто не выполнит требования, будут увольнять, добавили в Генштабе.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявлял, что на захваченных украинских территориях оккупанты требуют от местных жителей до 1 июня получить паспорта РФ.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Горловка Донецкая область Паспорт Российский паспорт Война России против Украины

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