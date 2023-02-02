Оккупанты вынуждают жителей захваченных территорий брать гражданство РФ — Генштаб 2 февраля, 07:23 Паспорт РФ (Фото:vologda.portal.ru)

Российские оккупанты продолжают насаждать гражданство РФ жителям временно захваченных территорий Донецкой области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 2 февраля.

В городе Горловка продолжаются принудительные меры по получению водителями новых удостоверений по российскому стандарту, что при отсутствии паспорта РФ невозможно.

Видео дня

Работникам транспортных предприятий захватчики определили срок получения российских паспортов до 1 мая 2023 года. Тех, кто не выполнит требования, будут увольнять, добавили в Генштабе.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявлял, что на захваченных украинских территориях оккупанты требуют от местных жителей до 1 июня получить паспорта РФ.