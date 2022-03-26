«Пацаны есть без стволов там». Российский оккупант пожаловался на дефицит оружия в новообразованных колоннах — перехват разговора 26 марта, 18:21 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

СБУ перехватила телефонный разговор российских оккупантов, участвующих в войне против Украины, в ходе которого стало известно, что у некоторых военных РФ в новосформированных колоннах нет стрелкового оружия.

Два захватчика в начале вторжения в Украину воевали в составе одного подразделения, но на подходах к Чернигову их пути разошлись.

Одному из них после потери БМП удалось через Беларусь прорваться в Россию, где он надеялся попасть домой на отдых. Но его снова отправили на фронт.

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«…Пацаны есть без стволов там. Спрашиваешь: где твой автомат? — а его просто не выдали!» — рассказывает российский оккупант об укомплектовании колонн.

«Ну, конечно, для чего выдавать оружие „пушечному мясу“? Зато сдаваться в плен можно без оружия!» — говорится в сообщении украинской спецслужбы.