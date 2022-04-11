Трагедия маленького села. После оккупантов в Термаховке на Киевщине остались воронки, могилы во дворах и вражеская пропаганда — репортаж НВ 11 апреля, 11:21 Цей матеріал також доступний українською Людмила и ее 81-летняя свекровь (на лавочке) была в доме во время авиаудара по Октябрьской (Фото:Александр Медведев / НВ)

Российские солдаты — по домам, местные молодые ребята — в яме, старые люди — в могилах, — такова история месячной оккупации у небольшого села Термаховка, расположенного неподалеку от границы Чернобыльской зоны.

26 февраля в 11 часов утра жизнь улицы Октябрьская в небольшом селе Термаховка, расположенном в 100 км на север от Киева, изменилась навсегда.

Людмила Александровна, 54-летняя жительница одного из домов на Октябрьской, в это время как раз садилась покушать с 81-летней свекровью. «Мы сели и поели, после чего мать прилегла», — вспоминает женщина. И тут с улицы послышался громкий звук, который она описывает как «бах, бах, бах», — это бомба попала в болото, находящееся неподалеку от дома.

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Дальше был второй удар: Людмила только помнит, как падала. «Все улетело: стекло, крыша. Я лежу и думаю: Божечки, Божечки, хоть мать успела накрыть», — рассказывает женщина, стоя во дворе у своего сильно поврежденного дома. Вместо выбитых пластиковых окон здесь сейчас — доски и старые рамы. В крыше — огромные дыры.

Все, что осталось от жилого дома после авиаудара по улице Октябрьской / Фото: Александр Медведев / НВ

После бомбежки Людмила выбралась из-под обломков и битого стекла и вышла на улицу. Заглянула к соседям. «Хозяин уже лежал накрытый — мертвый. Горел хлев. Бегал его родственник, искал его жену, — вспоминает женщина и начинает плакать. — Я вернулась и говорю: мама, Ленчика уже нет в живых».

Людмила у могилы соседа, находящегося в его дворе / Фото: Александр Медведев / НВ

Позже она увидела другого соседа, — тот бегал, искал родственницу. Нашел — раненую. Она умирала 2 дня, поскольку скорая отказывалась ехать в село из-за боевых действий.

Людмила говорит: всего через несколько минут обстрела их улица потеряла пятерых своих жителей.

Кресты на Октябрьской



В Термаховке до войны жили около 400 человек, — и все друг друга знали. Теперь знают и другое, — кто где погиб, кто где похоронен.



Людмила ведет НВ в соседний двор. Там стоит уцелевший двухэтажный дом, рядом иномарка с разбитыми окнами. Похоже, здесь жили небедные люди.

Прямо посреди двора высится крест: могила соседа.

В следующем дворе — похожая картина. Здесь живут два брата — Анатолий и Владимир, и их отец — 71-летний Петр. А под крестом возле дома лежит 61-летняя Алла, мать братьев, погибшая в то адское утро 26 февраля.

Братья Анатолий и Владимир вместе с отцом у могилы матери в собственном дворе / Фото: Александр Медведев / НВ

Владимир объясняет: когда пришли оккупанты, они не позволили похоронить погибших на кладбище, поэтому местные и сделали могилы возле домов.

Могилы двух погибших женщин в их дворе, от дома ничего не осталось / Фото: Александр Медведев / НВ

Дом этой семьи хоть и пострадал, но уцелел. А вот на месте дома напротив — огромная воронка, обгоревшие остатки стены, скелет коровы. И два креста над могилой — там лежат женщины, жившие в исчезнувшем доме.

Скелет коровы во дворе полностью разрушенного дома / Фото: Александр Медведев / НВ

«Я сейчас как живу, будто и не живу. Честно вам скажу, я за месяц оккупации думала, что сойду с ума», — говорит Людмила Александровна, продолжая грустное путешествие по селу.

Воронка на Октябрьской от обстрела / Фото: Александр Медведев / НВ

Когда начались активные боевые действия, ее муж был на работе в Иванкове, это 15 км к югу от Термаховки. Он смог возвратиться домой только после того, как россияне отступили.

Женщина рассказывает, что однажды русские военные заходили в ее двор. Улица Октябрьская — окраина села, наиболее пострадавшая от бомбежки. «Солдат говорит мне через забор: — Здравствуйте. Я отвечаю: — Здравствуйте. Он ко мне: — Как у вас здесь? Все хорошо? — пересказывает Людмила. — Я говорю: — Ну как вам сказать. Видите вон, — и показала на дырявую крышу. А потом развернулась спиной к нему. Но как мне хотелось ему все сказать!».

Фото: Александр Медведев / НВ

В течение месяца оккупации она не выходила за пределы своей улицы и видела, как селом проходила российская техника.

Людмила до сих пор не может прийти в себя от того, что россияне, которые «тоже православные», оказались такими «извергами». «Они знали, что на этой улице живут люди и бросили по нам бомбы, — говорит она. — Я не знаю, как им будет житься после этого».

С начала войны женщина каждое утро молится Николаю Чудотворцу о здоровье украинских военных.

Ребята в яме



Если Октябрьская — это окраина села, то Полесская — центр Термаховки. Улица не пострадала от обстрелов, но здесь россияне заняли деревенские дома и жили во время оккупации.



Прихожане церкви, также стоящей на Полесской, рассказали НВ: российские военные грабили хаты выехавших из села людей. Выносили абсолютно все — от одежды до консервации. Тогда местные начали писать на своих заборах — здесь живут люди, чтобы к ним не заходили незваные гости.

Фото: Александр Медведев / НВ

Татьяна, которую НВ встретил во дворе сельской церкви, рассказывает: 17 марта оккупанты задержали 5-х местных сельских парней, 22−23-х лет. Россияне говорили, что те якобы передавали информацию ВСУ, корректировали огонь. «Говорили нам, что ребята жгли костер где-то на ферме, хотя их забрали из домов с диванов», — объясняет Татьяна.

Ребят, связав им руки алюминиевым проволокой, россияне бросили в большую яму, где и держали.

Местные дважды ходили к оккупантам, пытаясь освободить арестантов. Впервые у вражеского блокпоста собралось 30 селян. Россияне сказали — выберите одного человека, который будет вести переговоры. Выбрали мать одного из задержанных ребят. Ей, как вспоминает Татьяна, рассказали: задержанные живы, им дают есть, но отпускать их не планируют.

Через пять дней уже 70 термаховцев прибыли к блокпосту россиян. «Они [оккупанты] сказали, что пока мы будем здесь, ваших ребят не отпустим. Обещаем отпустить их живыми, когда будем уходить из села», — рассказывает Татьяна.

Враги сдержали слово — отступая, они отпустили молодых людей на свободу. В яме те просидели две недели.

Оккупированный дом



На Полесской, но ближе к выезду из села в сторону Иванкова, НВ встречает 50-летнего слесаря Валерия Репика. Стоя у ворот своего дома, он спрашивает: «Хотите я вам расскажу, как у меня жили ФСБ-шники?». И приглашает к себе в хату, в которой он проживает вместе с 78-летним отцом.



50-летний Валерий Репик показывает перерытую россиянами землю рядом с домом / Фото: Александр Медведев / НВ

6 марта ко двору Репика российские военные подогнали БМП. Они перелезли через ворота, открыли гараж и начали возиться с хозяйственной машиной.

Репик вышел из дома, ответил врагу, что он на месте. Однако россияне сразу навели автоматы на него и отца. Репик — охотник, имеет в доме ружье.

На чердаке одного из деревенских домов россияне сделали отверстия для стрельбы и дежурили возле них / Фото: Александр Медведев / НВ

«Они начали мне угрожать, поставили на колени, искали еще оружие», — рассказывает мужчина. Оккупанты перевернули вверх дном всю хату, чердак и подвал.

7 марта у слесаря забрали машину, а 8-го выгнали вместе с отцом из дома. До самого отступления, то есть до 31 марта, у Репика жили русские военные. Такая же ситуация была и в ряде других домов на центральной улице села.

78-летний Владимир Репик говорит, что 8 марта россияне выгнали его с сыном из дома / Фото: Александр Медведев / НВ

Репик рассказывает, что все его личные и отцовские вещи — одежда, мебель и даже ванна, — россияне выбросили во двор, где все это мокло под дождем. Спали же оккупанты на полу, заложив окна мешками с песком. «Делали из дома крепость», — говорит селянин. Враги еще и повредили столб электросети, находящийся неподалеку от дома, чтобы в селе не было света (его до сих пор нет в Термаховке).

На земельном участке возле своего дома Репик насчитал 12 блиндажей, которые вырыли вражеские военные. Там же они установили самодельный туалет на 3 кабины, обустроив рядом место для шашлыков.

Оккупанты выкопали в деревне блиндажи / Фото: Александр Медведев / НВ

Репик продемонстрировал НВ отрезанную свиную голову и шкуру животного — все это он нашел после ухода оккупантов.

За свиньями враги ходили на деревенскую ферму. А при отступлении постреляли еще живых животных «просто так». «Им жрать было нечего, все с нашего населения взыскивали», — рассказывает слесарь, имея в виду оккупантов.

Одну из двух его собак российские «квартиранты» отравили, 25-килограммовую вощину для пасеки сожгли. «Просто твари», — говорит Репик.

«А откуда вы узнали, что это ФСБ-шники ?» — спрашивает НВ. На что слесарь отвечает — об этом свидетельствуют остатки вещей, которые оставили в доме враги. Среди них была и шариковая ручка с надписью «ФСБ».

Вещи, которые оставили после себя россияне в одном из домов, в том числе противогазы / Фото: Александр Медведев / НВ

С Репиком НВ и дальше рассматривает оставленное россиянами во дворе и в дома имущество: бумажные упаковки от смоленских носков, обувь. Кстати, в другом доме, где останавливались оккупанты, НВ нашел кроме брошенной российской военной одежды — футболок, брюк, обуви, еще и пакеты от сухпайков РФ, противогазы и специальный выпуск за март российской газеты Комсомольская правда. На первой полосе изображен Денис Пушилин, лидер боевиков «ДНР», и его цитата «терпеть дальше было нельзя».

На многих вещах есть фамилии русских солдат, которые были в Термаховке / Фото: Александр Медведев / НВ

А Людмила с Октябрьской улицы вспоминает довоенные времена. «Мы жили хорошо, весело, песни пели. У нас все было! За что нас убивать? Что мы сделали? Что?» — сквозь слезы говорит женщина.

Она надеется, что россияне больше никогда не вернутся в Термаховку. «Приехали нас «выручать». Здесь их никто не ждал. Чтобы они так до смерти жили, как мы сейчас, «выручители», — не успокаивается женщина.

Фото: Александр Медведев / НВ

В настоящее время селяне Термаховки пытаются вернуться в мирную жизнь — собирают остатки снарядов с полей и начинают засевать землю.

«Когда меня не убило авиаударом, я поняла, что Бог хочет, чтобы я увидела, как растут мои внучки», — завершает свой рассказ Людмила, стоя у развалин одного из домов на Октябрьской.

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