Оккупанты обстреляли центр Гуляйполя, есть жертвы 19 июля, 23:58 Последствия вражеского обстрела Гуляйполя (Фото:Запорожская ОВА / Telegram)

Во вторник вечером, 19 июля, враг обстрелял из Градов и другой артиллерии центр города Гуляйполе Запорожской области. По предварительной информации есть погибшие.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

По словам свидетелей, оккупант применил более 20 снарядов. Разрушениям подверглись здания исполкома, горсовета, культурно-спортивного комплекса, филиалы почты и связи, частные дома.

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Ликвидацией пожаров занимаются спасатели ГСЧС.

18 июня российские войска обстреливали жилые дома Гуляйполя, есть раненые мирные жители.

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