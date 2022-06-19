Российские оккупанты обстреляли жилые дома в Гуляйполе, есть раненые гражданские

19 июня, 14:34
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Последствия российских обстрелов в Гуляйполе (Фото:Нацполиция)

Последствия российских обстрелов в Гуляйполе (Фото:Нацполиция)

В Запорожской области за прошедшие сутки 18 июня российские войска обстреливали жилые дома Гуляйполя, есть раненые мирные жители.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

Сообщается, что пострадавших жителей райцентра доставили в медицинское учреждение с ранениями разной степени тяжести.

В результате обстрела РФ снаряды попали в несколько десятков частных помещений. Часть из них разрушены полностью, другие – имеют повреждения. Вражеские снаряды зацепили и другие придомовые постройки, гаражи, погреба, летние кухни и дворы горожан.

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Также осколками ракет повреждены один магазин, маслица и административное помещение отделения Ореховского РЭС. Отмечается, что в них выбиты окна, иссеченные фасады и крыша.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Запорожская область Гуляйполе Нацполиция Война России против Украины

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