В Мелитополе все директора школ написали заявления об увольнении из-за нежелания сотрудничать с оккупантами — мэр 1 апреля, 07:41 Цей матеріал також доступний українською Иван Федоров (Фото:Ivan Fedorov/Facebook)

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что все директора школ написали заявления на увольнение в знак протеста и нежелания работать с оккупантами.

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«Сегодня было принято сложное, но абсолютно правильное решение: все без исключения директора школ написали заявления на увольнение в знак протеста и нежелания работать с оккупантами», — сказал он.

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Мэр Мелитополя Иван Федоров заявилял, что российские оккупанты заставляют учителей города проводить учебный процесс в школах на русском языке.

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