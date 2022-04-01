В Мелитополе все директора школ написали заявления об увольнении из-за нежелания сотрудничать с оккупантами — мэр

1 апреля, 07:41
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Иван Федоров (Фото:Ivan Fedorov/Facebook)

Иван Федоров (Фото:Ivan Fedorov/Facebook)

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что все директора школ написали заявления на увольнение в знак протеста и нежелания работать с оккупантами.

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«Сегодня было принято сложное, но абсолютно правильное решение: все без исключения директора школ написали заявления на увольнение в знак протеста и нежелания работать с оккупантами», — сказал он.

Видео дня
https://www.facebook.com/IvanFedorovMelitopol/videos/736597867507829/

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявилял, что российские оккупанты заставляют учителей города проводить учебный процесс в школах на русском языке.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мелитополь Учителя Война России против Украины

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