В Мелитополе все директора школ написали заявления об увольнении из-за нежелания сотрудничать с оккупантами — мэр
Иван Федоров (Фото:Ivan Fedorov/Facebook)
Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что все директора школ написали заявления на увольнение в знак протеста и нежелания работать с оккупантами.
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«Сегодня было принято сложное, но абсолютно правильное решение: все без исключения директора школ написали заявления на увольнение в знак протеста и нежелания работать с оккупантами», — сказал он.
Мэр Мелитополя Иван Федоров заявилял, что российские оккупанты заставляют учителей города проводить учебный процесс в школах на русском языке.
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