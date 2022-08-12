Командующий Сухопутных войск опроверг заявления оккупантов об «успехах» на востоке

12 августа, 23:58
Робота ЗСУ (Фото:facebook.com/easternbridgehead)

Робота ЗСУ (Фото:facebook.com/easternbridgehead)

Командующий Сухопутных войск Александр Сырский заявил, что враг не имеет никакого успеха в продвижении по фронту на востоке. При этом борьба на передовой изнурительная и жестокая.

Об этом говорится на странице Группировки Объединенных сил в Facebook.

Сырский призвал критически относиться к поспешным заявлениям врага относительно его возможного успеха.

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«Враг в своих средствах массовой информации хвастается мнимыми победами и якобы молниеносным продвижением. Российские СМИ свободно оперируют названиями якобы «захваченных населенных пунктов. Это, мягко говоря, не соответствует действительности, и реальными успехами оккупационные войска похвастаться не могут», — заявил Сырский.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война на Донбассе Война в Украине Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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