Командующий Сухопутных войск опроверг заявления оккупантов об «успехах» на востоке 12 августа, 23:58 Робота ЗСУ (Фото:facebook.com/easternbridgehead)

Командующий Сухопутных войск Александр Сырский заявил, что враг не имеет никакого успеха в продвижении по фронту на востоке. При этом борьба на передовой изнурительная и жестокая.

Об этом говорится на странице Группировки Объединенных сил в Facebook.



Сырский призвал критически относиться к поспешным заявлениям врага относительно его возможного успеха.

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«Враг в своих средствах массовой информации хвастается мнимыми победами и якобы молниеносным продвижением. Российские СМИ свободно оперируют названиями якобы «захваченных населенных пунктов. Это, мягко говоря, не соответствует действительности, и реальными успехами оккупационные войска похвастаться не могут», — заявил Сырский.

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