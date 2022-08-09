Пентагон о боях в Украине: Ситуация на востоке стабилизировалась, фокус войны сместился на юг 9 августа, 12:30 Основной фокус войны смещается на юг Украины, отметили в Пентагоне (Фото:Генштаб)

По данным Пентагона, ситуация на востоке Украины стабилизировалась. Сейчас основной фокус войны сместился на южное направление после того, как РФ начала перемещать туда силы под натиском ВСУ.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра обороны США Колин Каль.

По его словам, обе стороны несут потери, а эта война является самым интенсивным обычным конфликтом в Европе со времен Второй мировой.

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«Но у украинцев есть много преимуществ, не последним из которых является их воля к войне», — добавил представитель Пентагона.

Американский Институт изучения войны (ISW) в своей сводке за 8 августа сообщал, что российская армия, вероятно, все чаще использует в Украине неподготовленные и плохо обученные подразделения (например, набранные из заключенных) — в том числе для того, чтобы контролировать население в оккупированных частях Украины.

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