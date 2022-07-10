Украинские защитники показали, как выглядит с воздуха передний край обороны на востоке
Украинский пилот (Фото:Воздушное командование «Запад» Воздушных Сил ВС Украины / Facebook)
Воздушные силы ВСУ продемонстрировали передний край обороны на востоке Украины из кабины МиГ-29.
Об этом сообщает в Facebook командование Воздушных сил ВСУ.
Отмечено, что истребители МиГ-29 прикрывают с воздуха боевые действия ударной авиации Воздушных сил и подразделений Сухопутных войск.
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