Украинские защитники показали, как выглядит с воздуха передний край обороны на востоке

10 июля, 11:53
Украинский пилот (Фото:Воздушное командование «Запад» Воздушных Сил ВС Украины / Facebook)

Украинский пилот (Фото:Воздушное командование «Запад» Воздушных Сил ВС Украины / Facebook)

Воздушные силы ВСУ продемонстрировали передний край обороны на востоке Украины из кабины МиГ-29.

Об этом сообщает в Facebook командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечено, что истребители МиГ-29 прикрывают с воздуха боевые действия ударной авиации Воздушных сил и подразделений Сухопутных войск.

Видео дня
https://www.facebook.com/watch/?v=1320751565124015
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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