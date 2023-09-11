Оккупанты не допускают подростков в спортшколы без российских паспортов — ЦНС

11 сентября, 05:55
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Российский паспорт (Фото:RJA1988 / pixabay)

Российский паспорт (Фото:RJA1988 / pixabay)

На временно оккупированных территориях российские захватчики не допускают к занятиям в спортивных школах подростков от 14 лет без наличия паспорта РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Враг проводит политику принудительной паспортизации на временно оккупированных территориях. Россияне давят на детей, чтобы те получали красную макулатуру, и угрожают отказать им в занятии спортом в противном случае», — говорится в сообщении.

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По данным ЦНС, по новым правилам подростки, которым исполнилось 14 лет, должны получить паспорт РФ, чтобы их допустили к занятиям в спортшколах. Оккупанты мотивируют это тем, что без паспорта спортсмена не могут заявить на соревнования.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Паспорт Война в Украине Российский паспорт Война России против Украины

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