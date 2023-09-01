Россияне на оккупированных территориях не допустили к занятиям старшеклассников, у которых нет паспорта РФ — ЦНС 1 сентября, 12:23 Паспорт РФ (Фото:vologda.portal.ru)

Россияне на временно оккупированных территориях Украины отказались допускать к занятиям учеников старших классов, у которых нет паспорта РФ.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления (ЦНС).

Отмечается, что такая ситуация наблюдается в ряде населенных пунктов, захваченных российскими оккупантами.

В частности, по данным ЦНС, на Херсонщине школы передали в так называемые «отделы миграции» списки учеников, которые не имеют российских паспортов и дали им 10 дней, чтобы «исправить ситуацию». Только при этом условии оккупанты допустят украинских школьников к занятиям.

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Ранее россияне на оккупированных территориях выдавали школьные наборы детям, чьи родители имеют паспорт врага. Всем остальным детям помощь не предоставлялась.

ЦНС также сообщал, что российские оккупанты планируют усилить интеграцию образовательных учреждений на временно захваченных территориях Украины в систему образования в РФ.

Предполагается, что до конца 2023 года оккупанты и коллаборационисты «аккредитуют» около 1300 учебных заведений, которые смогут после этого выдавать выпускникам школьные аттестаты российского образца.