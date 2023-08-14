Оккупанты заставляют старшеклассников получать паспорт РФ, чтобы получить аттестат — ЦНС 14 августа, 04:17 Школа (Фото:Иван Алексич через Unsplash)

Российские захватчики проводят принудительную паспортизацию среди старшеклассников на оккупированных территориях Украины. Они угрожают не выдать аттестаты.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



«Оккупанты угрожают ученикам от 14 лет не выдать аттестаты, если они не получат паспорт РФ. Не все дети пишут заявления на получение „красной бумаги“, которая не дает никаких привилегий в цивилизованном мире. Поэтому враг прибегает к принуждению», — говорится в сообщении.

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В ЦНС отметили, что оккупационные так называемые администрации проводят принудительную паспортизацию, чтобы избежать проблем из-за недовольства Москвы темпами выдачи российского гражданства на захваченных территориях.