По югу Украины нанесен массированный ракетный удар: оккупанты атаковали Одесскую и Николаевскую области
Оккупанты атаковали Одесскую и Николаевскую области (Фото:ГСЧС)
Утром во вторник, 26 июля, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по югу Украины, в том числе с применением авиации по направлению Черного моря.
Об этом сообщает Telegram-канал Одесса.Официально со ссылкой на оперативное командование Юг.
Было выпущено несколько ракет воздушного базирования.
В Одесской области есть попадание в частные здания прибрежных сел с последующим возгоранием. На местах работают спасатели. Предварительно пострадавших нет.
В Николаевской области атакована портовая инфраструктура.
Кроме того, по Николаевскому району нанесен удар из ЗРК С-300 с захваченной территории Херсонской области. Есть попадание в авторынок, другие открытые территории пригорода.
Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.