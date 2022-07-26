По югу Украины нанесен массированный ракетный удар: оккупанты атаковали Одесскую и Николаевскую области

26 июля, 08:14
Оккупанты атаковали Одесскую и Николаевскую области (Фото:ГСЧС)

Оккупанты атаковали Одесскую и Николаевскую области (Фото:ГСЧС)

Утром во вторник, 26 июля, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по югу Украины, в том числе с применением авиации по направлению Черного моря.

Об этом сообщает Telegram-канал Одесса.Официально со ссылкой на оперативное командование Юг.

Было выпущено несколько ракет воздушного базирования.

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В Одесской области есть попадание в частные здания прибрежных сел с последующим возгоранием. На местах работают спасатели. Предварительно пострадавших нет.

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В Николаевской области атакована портовая инфраструктура.

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Кроме того, по Николаевскому району нанесен удар из ЗРК С-300 с захваченной территории Херсонской области. Есть попадание в авторынок, другие открытые территории пригорода.

Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Одесская область Ракеты Ракетные удары Николаевская область Война России против Украины

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