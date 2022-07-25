«Чего стоит подпись РФ?». Мировые лидеры и медиа возмущены ударом по порту Одессы и признают бесплодность соглашений с Москвой — обзор СМИ 25 июля, 11:57 Сюжет Тушение пожара в Одесском порту после ракетного удара РФ, 23 июля 2022 (Фото:ОК Юг)

Ракетный удар по порту Одессы, который Россия нанесла 23 июля, одновременно стал и атакой Москвы на попытки мирового сообщества разблокировать экспорт украинского зерна, приходят к выводу мировые СМИ, анализируя последствия удара.

Россия атаковала Одесский морской порт ракетами Калибр менее чем через сутки после подписания соглашения об экспорте украинского зерна между Украиной, Турцией и ООН (зеркальный договор был подписан с РФ). Две из ракет попали в объекты портовой инфраструктуры, еще две сбили силы ПВО.

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Как сообщили в Минагрополитики Украины, в порту находилось зерно, которое готовили на экспорт. В ОК Юг уточнили, что ракета РФ не попала в зернохранилище, однако спровоцировала пожар в районе насосной станции, который удалось погасить.

«Это свидетельствует лишь об одном: что бы ни говорила и обещала Россия, она будет находить пути, как это не выполнять, — отреагировал на атаку президент Украины Владимир Зеленский — Геополитически, оружием, кроваво или нет, но у нее есть несколько векторов, как она всегда действует», — заявил Зеленский. В то же время министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что Украина продолжит техническую подготовку к запуску экспорта сельхозпродукции из своих портов.



В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе "плевком Путина в лицо [генсеку ООН Антониу] Гутерришу и [президенту Турции Реджепу] Эрдогану". В России поначалу заявили турецкой стороне, что «не имеют никакого отношения» к атаке и «подробно изучают вопрос», сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар. Лишь спустя сутки Россия все же признала, что нанесла удар по Одесскому порту, но придумала новую версию — якобы атаку на стоявший в порту украинский военный катер.

Однако реакция мирового сообщества подтвердила, что версиям Кремля больше никто не верит. Удар по Одессе осудили глава Госдепа США Энтони Блинкен (заявил, что атака «подрывает усилия по обеспечению продовольствием голодающих»), верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель («удар через день после подписания Стамбульских соглашений особенно предосудителен и в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение Россией международным правом и обязательствами»); генсек ООН Антониу Гуттериш.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила Reuters: «Эта трусливая ракетная атака по Одесскому порту показала, что подпись российского руководства на сегодня мало что значит». Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс также констатировала нарушение обещаний РФ и подчеркнула, что «ни одному слову, которое он [президент России Владимир Путин] говорит, нельзя доверять». «Нам необходимо срочно работать с нашими международными партнерами, чтобы найти лучший способ вывоза зерна из Украины, который не будет связан с Россией и их невыполняемыми обещаниями», — сказала она.

Аналогичные оценки удару РФ по Одессе дают и международные СМИ. НВ собрал выдержки из ряда свежих материалов по теме.

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Немецкий Spiegel напоминает, что после подписания соглашения об экспорте украинского зерна «многие вздохнули с облегчением». «Не прошло и суток, как российские ракеты ударили по Одесскому порту — месту, которое, как предполагалось, должно быть под защитой», — пишет Spiegel, отмечая, что задействованные в соглашении порты не должны были подвергаться атакам.



Издание также приводит реакцию ряда немецких политиков на вероломный ракетный удар РФ. Среди них — вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Эккардт, которая посетила Одессу 22 июля, за день до атаки. Она назвала ее «ужасной» и озвучила всеобщий вопрос: «Чего стоит подпись [России под зерновым соглашением]?»

Федеральный министр сельского хозяйства Джем Оздемир, в свою очередь, отметил в связи с атакой на Одессу: «Было бы хорошо и важно, если бы вывоз зерна осуществлялся Черным морем. Но я согласен со своим [украинским] коллегой Николаем Сольским: необходим постоянный альтернативный маршрут для украинского зерна».

The Washington Post подчеркивает, что ракетный удар поставил под угрозу соглашение, «которое менее чем 24 часа назад дипломаты приветствовали как прорыв после месяцев переговоров». Обещание России не атаковать Одессу и два других порта, задействованных в поставках зерна, WP называет «краеугольным камнем» документа — как и договоренность «не предпринимать какие-либо нападения на торговые суда и другие гражданские суда и портовые сооружения», связанные с этой инициативой.

«Эта атака ставит под сомнение доверие к приверженности России вчерашней сделке и подрывает работу ООН, Турции и Украины по доставке критически важных продуктов питания на мировые рынки», — цитирует WP заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, обнародованное в субботу, 23 июля.

Издание также приводит оценки нескольких профильных специалистов о возможных последствиях такой атаки. Удар РФ по Одессе указывает на отсутствие гарантий того, «что даже суда, перевозящие зерно, не будут атакованы», делает вывод Шашват Сараф, региональный директор Международного комитета спасения. По его словам, это уже обеспокоило гуманитарные организации в Восточной Африке — региона, для которого особенно остра проблема продовольственного кризиса.

Кроме того, нападение на Одесский порт означает, что «экономические операторы [компании — субъекты хозяйствования] будут предельно осторожными и предпочтут дождаться многодневного затишья в боевых действиях, прежде чем осмелятся задействовать корабли в этом районе», отметил в комментарии WP Дэвид Лаборд, старший научный сотрудник Международного исследовательского института продовольственной политики. Однако, по его мнению, это еще не означает полного срыва зернового соглашения. «Для реализации соглашения, подобного этому, потребуются дни, если не недели, поэтому хаотичное начало не означает его конец», — отметил Лаборд.

Со ссылкой на чиновников ООН WP поясняет, что вопросы, связанные с безопасностью транспортировки зерна и любых нарушениях договора, должен решать координационный центр в Стамбуле, управляемый совместно Турцией, Россией, Украиной и ООН, однако он еще не создан. Налаживание работы других механизмов соглашения также потребует недель.

CNN констатирует, что субботняя атака России спровоцировала во всем мире «возмущение и беспокойство относительно будущего [зерновой] сделки».

Помимо осуждающих заявлений главы Госдепа США Энтони Блинкена, премьер-министра Эстонии Кайи Каллас, главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, украинских депутатов Алексея Гончаренко и Соломии Бобровской, CNN также приводит мнение Саманты Пауэр, руководителя Агентства США по международному развитию (USAID). Она заявила, что ракетный удар по Одессе разрушил «проблеск надежды», которым было достигнутое накануне соглашение и назвала действия России «гротескными». «Это новое свидетельство холодного безразличия Владимира Путина к цене войны в Украине — рукотворной войны, которую он начал без всякой на то причины, — к цене человеческих жизней в Украине, и к тем волновым последствиям, [которые война спровоцировала] по всему миру», — отметила Пауэр.

«Запад осуждает удар России по Одесскому порту» — гласит заголовок New York Times. Издание пишет, что атака поставила под угрозу срыва соглашение об экспорте украинского зерна «еще до того, как оно было введено в действие». Хотя этот документ считали «критически важным» для решения мировой продовольственной проблемы, спровоцированной резким падением поставок зерна из Украины.

NYT называет российский удар по черноморскому порту «самой яркой иллюстрацией того, насколько сложным и хрупким является соглашение между воюющими сторонами».

Газета также посвятила отдельный репортаж работе Одесского порта после начала российского вторжения, в котором рассказывает, что с тех пор заблокированными в гавани оказались 68 судов. Такие данные привел Дмитрий Баринов, первый заместитель главы Государственной службы морского и речного транспорта Украины. Он заверил, что порт в Одессе сейчас стараются поддерживать в максимально работоспособном состоянии, «чтобы как можно скорее возобновить грузовые операции».

«Теперь остается лишь догадываться, как субботняя ракетная атака может повлиять время возобновления работы [порта]. Удары […] были резко осуждены теми же мировыми лидерами, которые днем ​​ранее поздравляли самих себя с заключением сделки, призванной облегчить морские поставки украинского зерна», — констатирует NYT. Издание напоминает, что до сих пор Одесса была одной из мишеней для ракетных ударов РФ, однако порт атаковали впервые.

The Wall Street Journal, ссылаясь на изученную редакцией копию зернового соглашения, подтверждает, что удар России «по всей видимости, нарушил его условия» — в частности договоренность воздерживаться от атак на портовые объекты или гражданские суда, используемые для перевозки зерна.

WSJ напоминает западным читателям, что Одесса остается последним крупным портом под контролем Украины, который РФ не удалось оккупировать. Со ссылкой на международных зернотрейдеров издание уточняет, что в результате атаки «были разрушены пункт разгрузки вагонов и склад, использовавшийся для погрузки зерна».

Зерновое соглашение должно было открыть путь для экспорта около 18 млн тонн пшеницы, кукурузы и других товаров, «которые на недели застряли в украинских портах и ​​зерновых элеваторах». Однако теперь профильные аналитики ожидают, что могут пройти недели, прежде чем поставки зерна возобновятся — и при условии, что обе стороны сохранят приверженность сделке, пишет WSJ.

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