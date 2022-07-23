В ОК Юг показали последствия попадания российских ракет в одесский порт — фото

23 июля, 22:39
Россия ударила Калибрамы по одесскому морскому порту (Фото:Объединенный координационный прессцентр сил Обороны Юга Украины)

Россия ударила Калибрамы по одесскому морскому порту (Фото:Объединенный координационный прессцентр сил Обороны Юга Украины)

В субботу, 23 июля, Россия ударила ракетами Калибр по Одесскому морскому порту, который готовят для начала экспорта украинского зерна по Черному морю. Ракеты РФ не попали в зернохранилище в порту. Однако было попадание в насосную станцию, возникло незначительное возгорание, его вскоре потушили спасатели.

Объединенный координационный пресс-центр сил Обороны Юга Украины показал последствия российского попадания в одесский порт и фото обломков от российской ракеты.

Видео дня
Пресс-служба ГСЧС также обнародовала фото работы спасателей по ликвидации пожара в порту Одессы.
https://www.facebook.com/DSNSODE/posts/pfbid02iMTTaAiZ1A7MnsaoDEt8WG9PrC2Nr4Ary34nPDk5ZAfn79pDk9JkyMBLcxwQH56Rl
Читайте также:

Зерновой терминал после российского ракетного удара в морском порту Одессы (Фото:REUTERS/Stringer) «Какой был смысл договариваться с Россией?» Жданов — о рисках экспорта зерна, снятии санкций с РФ и огневом «мешке» возле Херсона. Интервью

23 июля, на следующий день после подписания соглашения об экспорте украинского зерна, Россия атаковала Одесский морской порт ракетами Калибр. Две из них попали в объекты инфраструктуры, еще две сбили силы ПВО. Как сообщили в Минагрополитики, в порту находилось зерно, которое готовили на экспорт. Позже в ОК Юг сообщили, что ракета РФ не попала в зернохранилище в Одесском порту, пожар вскоре был потушен.

В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо [генсеку ООН Антониу] Гутерришу и [президенту Турции Реджепу] Эрдогану». По словам спикера ведомства Олега Николенко, стране-агрессору понадобилось менее 24 часов, чтобы нарушить договоренности.

Российский удар осудили лидеры США и европейских стран, заявив, что РФ продемонстрировала свое пренебрежение международным правом и обязательствами. Спикер Гутерриша заявил, что генсек ООН «безусловно осуждает» сообщения о ракетных ударах России по Одесскому морскому порту.

Российская сторона же утверждает, что не имеет никакого отношения к ракетному удару по Одесскому порту и «подробно изучает этот вопрос».

Редактор: София Лазарова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Одесская область Одесса Украина-Россия Черное море ГСЧС Юг Украины Одесский морской порт Война России против Украины Ракетный удар Калибр экспорт зерна

Эксклюзивы НВ

Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Империя Путина идет ко дну. Что происходит?

Москва находится в затруднительном экономическом, демографическом, финансовом и военном положении

23 июля, 13:10
Мнения
Дариус Фору: «Удача может стать трамплином» (Фото:SimpleFoto/Depositphotos)
Везение или упорная работа? Что важнее для достижения успеха
Дариус Фору
В первые месяцы войны социальные платформы действительно активно противостояли российской пропаганде. Однако в последнее время их запал явно спал. (Фото:НВ)
Telegram — зло, Facebook — старается /
Как российская пропаганда обрела вторую жизнь в социальных сетях
23 июля, 10:02
IT-индустрия
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X