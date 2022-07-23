В ОК Юг показали последствия попадания российских ракет в одесский порт — фото 23 июля, 22:39 Россия ударила Калибрамы по одесскому морскому порту (Фото:Объединенный координационный прессцентр сил Обороны Юга Украины)

В субботу, 23 июля, Россия ударила ракетами Калибр по Одесскому морскому порту, который готовят для начала экспорта украинского зерна по Черному морю. Ракеты РФ не попали в зернохранилище в порту. Однако было попадание в насосную станцию, возникло незначительное возгорание, его вскоре потушили спасатели.

Объединенный координационный пресс-центр сил Обороны Юга Украины показал последствия российского попадания в одесский порт и фото обломков от российской ракеты.

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Пресс-служба ГСЧС также обнародовала фото работы спасателей по ликвидации пожара в порту Одессы.

23 июля, на следующий день после подписания соглашения об экспорте украинского зерна, Россия атаковала Одесский морской порт ракетами Калибр. Две из них попали в объекты инфраструктуры, еще две сбили силы ПВО. Как сообщили в Минагрополитики, в порту находилось зерно, которое готовили на экспорт. Позже в ОК Юг сообщили, что ракета РФ не попала в зернохранилище в Одесском порту, пожар вскоре был потушен.

В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо [генсеку ООН Антониу] Гутерришу и [президенту Турции Реджепу] Эрдогану». По словам спикера ведомства Олега Николенко, стране-агрессору понадобилось менее 24 часов, чтобы нарушить договоренности.

Российский удар осудили лидеры США и европейских стран, заявив, что РФ продемонстрировала свое пренебрежение международным правом и обязательствами. Спикер Гутерриша заявил, что генсек ООН «безусловно осуждает» сообщения о ракетных ударах России по Одесскому морскому порту.

Российская сторона же утверждает, что не имеет никакого отношения к ракетному удару по Одесскому порту и «подробно изучает этот вопрос».

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