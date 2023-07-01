Чтобы не платить компенсации семьям. Убитых оккупантов сжигают в мобильных крематориях без идентификации и учета — Генштаб 1 июля, 19:54 Тела ликвидированных в Донецкой области российских оккупантов (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

Оккупанты, неся большие потери, пытаются скрыть это, в частности от родных, чтобы лишить их льгот и компенсаций. Для этого они используют мобильные крематории.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

«Оккупанты ежедневно несут значительные потери, которые пытаются скрыть, продолжают применять традиционную российскую практику лишения семей погибших льгот и компенсаций, разрекламированных российской пропагандой. Для этого активно используют мобильные крематории», — сообщают в ВСУ.

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Отмечается, что один из таких крематориев в круглосуточном режиме работает на территории Бердянского порта. По данным Генштаба, в настоящее время кремации подлежат около 50 тел погибших российских военнослужащих, которые недавно были доставлены из районов ведения боевых действий в местный морг.

«Следует отметить, что кремация погибших российских военнослужащих проводится без их идентификации и учета», — добавили в сводке.

За минувшие сутки, 30 июня, Вооруженные Силы Украины ликвидировали 530 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют почти 229 тыс. военнослужащих.