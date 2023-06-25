Вероятно, поступила новая партия из Ирана. Оккупанты готовятся к новым ракетно-дроновым атакам и ведут разведку — ОК Юг 25 июня, 11:58 Сбитый иранский дрон Shahed (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Пресс-секретарь Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что российские войска ведут разведку дронами на юге Украины. Это может свидетельствовать о подготовке к новым массированным ракетным или дроновым атакам.

Об этом она сказала в эфире национального телемарафона.

«Россияне проводят разведку. Они, вероятно, снова получили от Ирана новую партию дронов Shahed. Поэтому в ближайшие дни могут нанести массированный удар по Украине», — обьяснила Гуменюк.

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По ее словам, оккупанты часто прибегают к дроновым и ракетным атакам, когда не достигают успехов на фронте, а в своих пропагандистских ресурсах это подают как «победы».

"Сейчас на боевом дежурстве в Черном море шесть кораблей, среди которых один подводный ракетоноситель. Это усложненная работа для противовоздушной обороны, но не невозможная. Четыре ракеты типа Калибр готовы к применению", — добавила пресс-секретарь ОК Юг.

Она пояснила, что другие носители ракет врага заведены в пункты базирования, в частности из-за погоды, поскольку ожидается шторм.

Во время массированного удара по Украине в субботу, 24 июня, силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты все 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, одна крылатая ракета Калибр и два ударных дрона Shahed-136/131, которые выпустила Россия.