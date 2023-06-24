Ночная такая РФ: в Воздушных силах сообщили, сколько ракет и дронов удалось сбить 24 июня, 10:41 В Воздушных силах сообщили, сколько ракет и дронов удалось сбить (Фото:www.facebook.com/PvkZahid)

По результатам боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны сбиты все 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, одна крылатая ракета Калибр и два ударных дрона Shahed-136/131, который РФ выпустила во время массированного удара по Украине в субботу, 24 апреля, сообщают Воздушные силы.

По официальным данным, противник нанес ракетный удар по территории Украины крылатыми ракетами с бомбардировщиков Ту-95мс, Ту-22м3 и ударными дронами Shahed-136/131.

Сообщается, что 10 самолетов стратегической авиации осуществили пуски 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 из Каспийского моря.

Видео дня

Восемь бомбардировщиков дальней авиации Ту-22м3 нанесли удары 9-ю ракетами Х-22 с северного, южного и восточного направлений.

Из акватории Черного моря оккупанты осуществили пуски двух крылатых ракет морского базирования Калибр.

В то же время с юга армия РФ атаковала двумя иранскими ударными дронами Shahed-136/131.

Сообщается, что к отражению воздушной атаки были привлечены подразделения зенитных ракетных войск, авиация, мобильные огневые группы воздушных командований Центр, Юг и Восток Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Ракеты Х-22 российские террористы направили в направлении Днепра и Кривого Рога. О последствиях и пострадавших сообщают местные администрации.