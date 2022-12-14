Полиция сообщила о подозрении одесситам, публично прославлявшим Путина и армию РФ 14 декабря, 15:12 Фанатов кремлевского режима подозревают в коллаборационной деятельности (Фото:rg.ru)

Одесские правоохранители сообщили о подозрении местным жителям, публично призывавших поддержать российских оккупантов.

Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Провокаторами оказались двое мужчины в возрасте 34 и 50 лет, которые агитировали за РФ в магазинах на территории Малиновского и Киевского районов Одессы.

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Один из них увлекался «кремлевским режимом», называл российскую агрессию «освободительной спецоперацией» и требовал признать Украину и РФ «одним целым».

Второй фигурант восхвалял российского диктатора Владимира Путина и «одного из советских диктаторов», утверждая, что якобы только они способны «навести порядок».

В отношении злоумышленников открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111−1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).