За размещение билбордов с пропагандой РФ коллаборанту грозит до 15 лет тюрьмы — прокуратура

14 декабря, 16:02
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Злоумышленник сотрудничал с оккупантами в обмен на фейковую должность (Фото:Прокуратура)

Злоумышленник сотрудничал с оккупантами в обмен на фейковую должность (Фото:Прокуратура)

Правоохранители разоблачили в Харьковской области 25-летнего коллаборанта, который в период временной оккупации Купянского района распространял кремлевскую пропаганду.

Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Житель поселка Шевченково решил построить с российскими захватчиками «трудовые отношения», за что получил фейковую должность «исполняющего обязанности начальника отдела хозяйственного обеспечения» в оккупационной администрации с зарплатой в 30 тысяч рублей (около $460).

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«Мужчина выполнял все указания российских главарей. Так, например, он организовал установку на территории населенного пункта билбордов с пророссийской агитацией для поднятия боевого духа оккупантов», — рассказали в прокуратуре.

После освобождения региона от ВС РФ злоумышленник не успел сбежать и был задержан.

Согласно ч. 5 ст. 111−1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Харьковская область Российская пропаганда Коллаборант Купянск Война России против Украины

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