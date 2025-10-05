Россияне в Харьковской области обстреляли беспилотниками авто: погибли двое мужчин, волонтер получила ранения

Российские оккупанты в воскресенье, 5 октября, атаковали Харьковскую область , в результате чего погибли два человека, также получила ранения волонтер. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Там отметили, что примерно в 12:00 российский БПЛА, предварительно Молния, ударил по автомобилю, который ехал по трассе в Купянском районе Харьковской области. 37-летняя волонтер, которая была за рулем, получила ранения.

В результате второго обстрела, который произошел ориентировочно в 14:00, погибли двое мужчин в возрасте 50 и 35 лет. Как сообщили в прокуратуре, россияне ударили FPV-дроном по авто в селе Колодязное, что на Купянщине.

Ситуация в районе Купянска — что известно

В начале сентября DeepState сообщил, что российская армия пытается проникнуть в Купянск и закрепиться в окрестностях города для дальнейшего продвижения.

12 сентября аналитики отметили, что войска РФ через газовую трубу преодолевали реку Оскол и заходили в Купянск, используя лежанки на колесах.

Андрей Беседин сообщал, что по состоянию на 18 сентября в Купянске продолжается контрдиверсионная операция.

26 сентября проект DeepState сообщил, что российские оккупационные войска продолжают просачиваться в Купянск и увеличивать свое присутствие в нем. Солдат армии РФ фиксировали в центральной части города.

28 сентября спикер Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев заявил, что Купянск находится под контролем Вооруженных сил Украины.