Купянск и Лиман на грани. Смогут ли украинцы удержать ключевой фронт

Северный театр военных действий

Сумы

Впервые за долгое время нет смысла публиковать карту боевых действий в Сумской области. DeepState немного скорректировал цвета в одном из обновлений, но это была скорее косметическая правка — иногда ранние сообщения оказываются не совсем точными.

Российские войска по-прежнему застряли в нескольких селах — от силы пара тысяч человек, отчаянно пытающихся удержаться на украинской территории. Разгромленные уже не в первый раз «элитные» подразделения морской пехоты и ВДВ в основном были переброшены на Донбасс; те, кто остались, просто сдерживают украинский 18-й корпус. Они окружены с одного или даже двух флангов, их линии снабжения находятся под постоянными ударами — и потому фактически обречены. Вопрос только во времени.

Харьковская область

Как и Сумская область, Харьковская— лишь третьестепенное направление для русских, а может, даже что-то еще менее важное. Четвёртое по значимости? Возможно.