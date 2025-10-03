При этом сам оккупант по кличке Рыжий не выжил — как утверждает его начальство, он погиб от собственных пуль. (Фото: www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

В одном из временно оккупированных населенных пунктов Харьковской области российскийсолдат-агрессор расстрелял троих мирных жителей — они скончались от полученных ран.

Об этом 3 октября стало известно благодаря перехваченному ГУР Минобороны разговору оккупантов.

По информации украинских офицеров, агрессор по кличке Рыжий открыл стрельбу в подъезде многоквартирного дома и смертельно ранил троих местных жителей.

«Он вчера открыл огонь по всему подъезду, по всему подъезду вчера открыл огонь. Троих зацепил за собой, мирных троих», ― доложил нижестоящий российский офицер выщестоящему и уточнил, что у Рыжего «потекла фляга» (т.е. возникли проблемы с психикой — ред.).

При этом сам оккупант Рыжий не выжил ― как утверждает его начальство, он погиб от собственных пуль.

«ГУР МО Украины напоминает: за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие», — подытожили в украинском ведомстве.

19 сентября спикер Группировки войск Север полковник Олег Сушинский сообщил, что российские захватчики получили приказы от своего командования расстреливать гражданских, которые остались в Купянске Харьковской области.

«Они получили четкие приказы от командиров расстреливать гражданских. В частности, мужчин. А женщин и детей использовать в качестве «живого щита», — сообщил украинский офицер.

24 сентября представители Третьего армейского корпуса сообщили, что в районе населенного пункта Шандриголово (Донецкая область) военные российской оккупационной армии расстреляли гражданскую семью и взяли в плен несовершеннолетнюю девочку.

Российские подразделения до сих пор удерживают похищенную девочку в заложниках, чтобы исключить ведение огня по ним и в дальнейшем продвигаться на Лиманском направлении, заявили украинские военнослужащие.