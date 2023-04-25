В Купянске из-под завалов здания музея достали тело второй погибшей. Спасательные работы завершены 25 апреля, 14:05 Россияне ударили по центру Купянска 25 апреля с С-300 (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Из-под завалов Краеведческого музея, который Россия разрушила во вторник, 25 апреля, обстреляв центр города, достали тело второй женщины. Число погибших возросло до двух.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В 12:00 он заявил, что спасатели нашли тело женщины, которая была под завалами. Через два часа Синегубов сообщил, что обнаружили еще одно тело. Ранее он говорил, что под завалами могут находиться два человека.



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«Рядом со зданием музея, куда попала вражеская ракета С-300, нет никаких военных объектов. Враг сознательно бьет по гражданской инфраструктуре и совершает террор мирного населения», — заявил Синегубов.

В ГСЧС сообщили о завершении спасательных работ.



Утром 25 апреля российские оккупанты обстреляли центр Купянска, атаковав Краеведческий музей. Ранения получили десять человек, четверых госпитализировали. Президент Владимир Зеленский сообщил о гибели работницы музея и пообещал, что причастные к преступления понесут «безжалостную ответственность».