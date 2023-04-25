Россияне атаковали музей в центре Купянска: десять раненых, под завалами люди

25 апреля, 09:27
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Россияне ударили по центру Купянска 25 апреля из С-300 (Фото:Скриншот видео Андрей Ермак/Telegram)

Россияне ударили по центру Купянска 25 апреля из С-300 (Фото:Скриншот видео Андрей Ермак/Telegram)

Российские оккупанты обстреляли центр Купянска Харьковской области, попав в Краеведческий музей, во вторник, 25 апреля. Десять гражданских ранены, под завалами есть люди.

Обновлено в 10:00. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что число раненых возросло до десяти. Трех людей госпитализировали, у семи — легкие повреждения. Они получили помощь на месте.

Видео дня

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что россияне обстреляли город из С-300. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, под завалами находятся как минимум два человека.

На месте работают экстренные службы. Ермак показал видео последствий удара, заявив, что ранения получили более пяти человек.

За минувшие сутки россияне обстреляли как минимум 18 населенных пунктов Харьковской области. В Двуречной в результате артиллерийских обстрелов погибла 60-летняя женщина.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Музей Харьковская область ЗРК С-300 Купянск

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