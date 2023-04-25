Удар РФ по Купянску: погибла работница музея, число раненых возросло до десяти 25 апреля, 10:12 Скриншот видео Андрей Ермак/Telegram

Число раненых в результате атаки россиян на центр Купянска Харьковской области во вторник, 25 апреля, возросло до десяти. Президент Владимир Зеленский сообщил о гибели работницы музея.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, трех человек госпитализировали, еще у семи — легкие повреждения. Им оказали помощь на месте. Спасатели продолжают разбор завалов, под которыми находятся двое гражданских.

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«Страна-террорист делает все, чтобы уничтожить нас полностью: нашу историю, нашу культуру, наших людей, абсолютно варварскими методами убивая украинцев. Не имеем права об этом забывать ни на секунду», — заявил президент Владимир Зеленский.

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