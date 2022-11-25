Оккупанты нанесли удар по Краматорску: разрушено медицинское здание, повреждены многоэтажки 25 ноября, 18:40 Последствия обстрела россиянами Краматорска 25 ноября 2022 года (Фото:Олександр Гончаренко / Facebook)

Российские оккупанты в пятницу, 25 ноября, нанесли ракетный удар по Краматорску.

Городской голова Александр Гончаренко в Facebook написал, что в результате вражеской атаки разрушено здание медицинской инфраструктуры, повреждены три многоэтажных дома. Пострадал 71-летний мужчина.



Видео дня

Краматорский городской совет опубликовал в Telegram видео с последствиями российского ракетного удара и сообщил, что на месте уже работают коммунальные службы.

«Посреди дня россияне открыли огонь по городу — попали в промышленную территорию и повредили два админздания. К счастью, в этот раз никто не погиб, но опасность остается очень высокой», — написал в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



В результате обстрела оккупантами Краматорска 19 ноября были повреждены 14 частных домов.