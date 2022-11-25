Оккупанты нанесли удар по Краматорску: разрушено медицинское здание, повреждены многоэтажки

25 ноября, 18:40
Поделиться:
Последствия обстрела россиянами Краматорска 25 ноября 2022 года (Фото:Олександр Гончаренко / Facebook)

Последствия обстрела россиянами Краматорска 25 ноября 2022 года (Фото:Олександр Гончаренко / Facebook)

Российские оккупанты в пятницу, 25 ноября, нанесли ракетный удар по Краматорску.

Городской голова Александр Гончаренко в Facebook написал, что в результате вражеской атаки разрушено здание медицинской инфраструктуры, повреждены три многоэтажных дома. Пострадал 71-летний мужчина.

Видео дня

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid0QHf4PghScpf8xUhgk8NPiMUaR3V7BgkNA1RN29dWd5T7Mtu6ZXi1bw2Ztj1Y1efSl
https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid02rV6WSwnZkkpbiM9hxAtQNkvVPDsstykfpghJ77Nun8KSg9nTNxQxzqwhyLjsEFuSl

Краматорский городской совет опубликовал в Telegram видео с последствиями российского ракетного удара и сообщил, что на месте уже работают коммунальные службы.

«Посреди дня россияне открыли огонь по городу — попали в промышленную территорию и повредили два админздания. К счастью, в этот раз никто не погиб, но опасность остается очень высокой», — написал в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В результате обстрела оккупантами Краматорска 19 ноября были повреждены 14 частных домов.

Читайте также:
https://www.youtube.com/embed/TJ1zLtE9bsE
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Краматорск Донецкая область Война России против Украины Ракетный удар

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X