В результате обстрела рашистов в Краматорске повреждены 13 частных домов — фото

19 ноября, 16:12
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Дом, поврежденный обстрелом рашистов в Краматорске (Фото:Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) via Telegram)

Дом, поврежденный обстрелом рашистов в Краматорске (Фото:Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) via Telegram)

В результате обстрела рашистов в Краматорске были повреждены 14 частных домов.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что, по предварительной информации, обошлось без жертв.

«Россияне снова ударили по частному сектору, дома получили повреждения в разной степени: пострадали крыши, стены, окна, двери и заборы», — добавил Кириленко, призвав эвакуироваться из Донецкой области.

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17 ноября Кириленко сообщал, что в Донецкой области в 11 общинах, расположенных вдоль линии фронта, не будет отопления.

8 ноября сообщалось, что в результате российского ракетного удара по Краматорску ранен ребенок.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Краматорск Донецкая область Украина-Россия Обстрел Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины

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