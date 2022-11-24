«На передовой бегают упитанные лисы». Юрий Береза рассказал о ситуации на фронте в Донецкой области

24 ноября, 20:22
Эксклюзив НВ
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Артиллеристы уничтожают оккупантов на бахмутском направлении (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр / Facebook)

Артиллеристы уничтожают оккупантов на бахмутском направлении (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр / Facebook)

Руководитель подразделения национальной гвардии Днепр-1 Юрий Береза в эфире Радио НВ рассказал, что на фронте в Донецкой области из-за особенностей местности и погодных условий в большинстве своем продолжаются артиллерийские дуэли.

«Если бы вы видели этих откормленных лис, бегающих по передовой, то вы были бы удивлены. А это все связано с большим количеством биологии, которое они потребляют достаточно активно. Хочу подчеркнуть, что силы обороны Украины достаточно успешны и в Бахмуте, и в Майорске, и в Авдеевке – по всей этой линии силы защиты очень удачно используют артиллерию», — отметил Береза.

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От ударов HIMARSами, по словам военного, камазы оккупантов горят как бумага.

«Довольно ощутимо, что они довольно много шлют личный состав под пулеметами. Позади им в спину стреляют свои же пулеметы, они бегут, уничтожаем мы их. <...> „Чмобиков“ не жалеют, за ними никто не плачет, их никто не жалеет. Их используют как пехотное "мясо"», - добавил Береза.

https://www.youtube.com/watch?v=nl5U3LzFgPI&t=384s
Редактор: Юлия Козина

Теги:   Донецкая область Юрий Береза Артиллерия Авдеевка Майорское Бахмут Радио НВ Война России против Украины

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