В результате вражеского обстрела Херсона погиб горожанин
Херсон (Фото:Радио Свобода)
В результате российских обстрелов от осколочных ранений погиб житель Херсона. Оккупанты обстреливают правый берег реактивными системами залпового огня, минометами и тяжелой артиллерией.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
Захватчики атакуют Чернобаевку, Антоновку и сам Херсон.
«В результате одного из обстрелов областного центра от осколочных ранений погиб местный житель. Также вблизи попадания минометного снаряда повреждены окна в многоэтажном доме», — говорится в сообщении.