В результате вражеского обстрела Херсона погиб горожанин 18 ноября, 04:01 Херсон (Фото:Радио Свобода)

В результате российских обстрелов от осколочных ранений погиб житель Херсона. Оккупанты обстреливают правый берег реактивными системами залпового огня, минометами и тяжелой артиллерией.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



Захватчики атакуют Чернобаевку, Антоновку и сам Херсон.

«В результате одного из обстрелов областного центра от осколочных ранений погиб местный житель. Также вблизи попадания минометного снаряда повреждены окна в многоэтажном доме», — говорится в сообщении.

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