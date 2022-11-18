В результате вражеского обстрела Херсона погиб горожанин

18 ноября, 04:01
Поделиться:
Херсон (Фото:Радио Свобода)

Херсон (Фото:Радио Свобода)

В результате российских обстрелов от осколочных ранений погиб житель Херсона. Оккупанты обстреливают правый берег реактивными системами залпового огня, минометами и тяжелой артиллерией.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Захватчики атакуют Чернобаевку, Антоновку и сам Херсон.

Читайте также:
В Нацполиции рассказали, когда можно будет возвращаться в освобожденный Херсон

«В результате одного из обстрелов областного центра от осколочных ранений погиб местный житель. Также вблизи попадания минометного снаряда повреждены окна в многоэтажном доме», — говорится в сообщении.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/v-1dxAGHrMM
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Херсон Херсонская область Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X