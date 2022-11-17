Готовят самое необходимое. Киев передаст гуманитарную и денежную помощь деоккупированному Херсону 17 ноября, 18:07 Деоккупированный Херсон (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Киевское общество передаст Херсону помощь: автобусы, спецтехнику, медоборудование, продукты питания, строительные материалы. Также мэр столицы Виталий Кличко инициирует рассмотрение Киевсоветом выделения 50 миллионов денежной помощи деоккупированному городу.

Об этом он сообщил в Telegram.

«Сейчас готовим самое необходимое для изуродованного российскими варварами города. Общался с исполняющей обязанности мэра Херсона. Городу нужна и техника, и материалы буквально все», — написал Кличко.

Видео дня

Отмечается, что столица передаст пять пассажирских автобусов, четыре грузовых авто (МАЗ, Фотон), мусоровоз, экскаватор, две кареты быстрой, 11 генераторов (2кВт и 5кВт). Медицинское оборудование: 30 аппаратов ИВЛ, 30 аппаратов для дыхания ( АМБУ), расходные материалы.

Также Киев передаст Херсону продукты питания – проднаборы и по 10 тонн масла, сахара и крупы. Поедут на Херсон и теплые одеяла, одежду и строительные материалы, инвентарь и инструменты.

«Также я инициирую рассмотрение Киевсоветом выделения 50 миллионов денежной помощи Херсону. Как мы выделяли на восстановление городам и поселкам Киевской агломерации», — добавил Виталий Кличко.

На прошлой неделе РФ объявила о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона и правобережной части области. На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ по этому направлению.

11 ноября в город вошли первые подразделения украинской армии , которых встретили радостные местные жители.

В город вернулись украинские власти и представители всех силовых структур. Также возобновляют работу почты, операторы мобильной связи, идут работы по восстановлению электроснабжения.

Саперы продолжают работы по разминированию территорий.