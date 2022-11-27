Девять часов воздушной тревоги. Оккупанты всю ночь били по Днепропетровской области, пострадало две общины 27 ноября, 07:40 Последствия ночного вражеского обстрела Днепропетровской области (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на воскресенье, 27 ноября, российские войска били по Никопольскому району Днепропетровской области. Всего оккупанты нанесли пять вражеских ударов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, воздушная тревога продолжалась около девяти часов.

Российские военные стреляли из Градов и тяжелой артиллерии из временно оккупированного Энергодара.

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«Попали по двум общинам — Червоногригоровской и Марганецкой. Обошлось без пострадавших», — написал Резниченко.

По последним данным, в Червоногригоровской общине повреждены шесть частных домов, шесть хозяйственных сооружений, авто частного предприятия и газопровод.

В Марганецкой общине представители ГСЧС продолжают обследовать территории. Выясняют детали атак.

«В других районах ночь прошла с сиренами и без чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно», — подытожил глава ОВА.

В субботу, 26 ноября, Россия нанесла ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушены по меньшей мере семь частных домов, 13 человек пострадали, среди них 17-летний юноша.