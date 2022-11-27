«Запад ждет гарантий стабильности в РФ». Почему до сих пор не ликвидировали Путина и как может наступать Беларусь — интервью с Ждановым 27 ноября, 10:13 Эксклюзив НВ Запад ждет гарантий стабильности в РФ, чтобы ликвидировать Путина, — Олег Жданов (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр / Facebook)

Российского диктатора Владимира Путина ликвидируют, когда Запад будет уверен, что после этого ситуация в РФ останется стабильной, убежден военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Радио НВ он рассказал, сможет ли армия РФ воевать зимой, в каких направлениях может произойти наступление из Беларуси и какое оружие Украине передала Турция.

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— После массированных ракетных обстрелов 23 ноября, которые значительно повредили энергетическую систему Украины, чего мы должны ожидать дальше? Каков ваш прогноз?

— Я думаю, что ситуация будет повторяться. Дело в том, что у России нет другого выхода: либо они проигрывают на поле боя, либо они заставляют Украину подписать капитуляцию и прекратить войну в том состоянии захваченных территорий, которые есть сегодня, признав победу России. И единственный оставшийся способ у РФ — это создание вот такой критической ситуации в энергосистеме Украины. Поэтому я думаю, что это будет продолжаться.

— Если переходить к фронтам, где россияне проигрывают преимущественно. 29 ноября на востоке будет где-то -4 °С, а в полях — -9 °С. Что это будет означать для россиян, по вашему мнению?

— Это значит, что земля подмерзнет немного и подсохнет во время морозов. И мы можем активизировать свои боевые действия. А для россиян, если они будут готовы к таким морозам, это особенно не изменит ситуацию.

На донецком направлении, я так понимаю, они готовятся к проведению наступательных действий. Эта операция возможна где-то в первых числах декабря. Они очень активно в донецком направлении проводят перегруппировку войск, особенно пополняют личный состав. Они везут и из Беларуси, и из России личный состав. И даже им не хватает российской военно-транспортной авиации, и они использовали Уральские авиалинии. Авиакомпания перевозит личный состав из Беларуси, из России в Ростовскую область и в северные районы оккупированного украинского Крыма.

— Вы имеете в виду именно бахмутско-авдеевское направление? Или другое?

— Совершенно верно, бахмутско-авдеевское направление. Это единственное направление, в котором они еще продолжают наступательные действия. Я бы выделил три основных направления: Луганская область, Донецкая и Запорожская.

Запорожская область более или менее стабильна. Там идут позиционные бои и обе стороны укрепляют свои позиции.

На донецком направлении мы ведем активную оборону. Они активно пытаются наступать: безуспешно, но все равно продолжают. На луганском направлении наоборот мы стараемся наступать, и у нас есть частичный успех.

— На чем россияне могут базировать свое мнение о том, что они вроде бы успешно воюют зимой? Откуда оно взялось?

— Дело в том, что РФ вообще живет прошлым. Они живут благодаря истории. Деды воевали, Великая отечественная война… Хотя в последнее время я обратил внимание на то, что они перестали использовать терминологию Великая отечественная война. Они применяют терминологию Вторая мировая война, не выделяя этот эпизод Второй мировой войны, когда она проходила на территории Советского Союза.

Возможно, да, потому что немцы мерзли под Москвой. Это исторический факт. Они не были готовы к таким суровым зимам, а зимы 1941−1942, 1942−1943 годов были очень морозными, и это способствовало тогда Советскому Союзу. Вот на что они рассчитывают.

Но история немного повторяется в другом контексте. Теперь нам это способствует, потому что мы готовимся к низким температурам, особенно готовим личный состав. А я не видел, чтобы РФ выдала какую-то форму, адаптированную к низким температурам. Они выдают зимнюю одежду для военных, но она не того качества и не той термостойкости, как необходимо сегодня.

— Вот заголовок одного из российских пропагандистских медиа: «Как генерал Мороз уничтожит оружие НАТО в Украине, зима поставит HIMARS на колени». О чем может идти речь? Они подразумевают, что может быть не приспособлено к низким температурам то оружие, которое нам предоставляют наши западные партнеры?

— Вряд ли. Потому что HIMARS применяется и в странах Скандинавии, являющихся членами НАТО. Кстати, в Норвегии проводились учения, к тому же на полигоне за полярным кругом. HIMARS очень хорошо выполнял задания на учениях в условиях за территорией за полярным кругом.

Они пытаются как-то повысить или поддержать морально-психологическое состояние вооруженных сил РФ. Там есть четкое понимание, что состояние — очень низкое, обеспечение армии — очень плохое. Постоянно идут жалобы со стороны мобилизованных.

Кстати, сейчас под Сватово есть мобилизованные из Подмосковья, которые уже выдвигают требования. И к ним уже направляют прокуроров и пытаются их запугать трибуналом, потому что они распространили видео, в котором критикуют руководство вооруженных сил России. Так они готовы к зиме.

И потому о таких лозунгах, что «придет генерал Мороз и все за нас решит, а мы потом только пойдем и соберем оружие на поле, где замерзнут украинские военные», я скажу, что будет с точностью до наоборот. Наши военные пойдут и будут собирать этих полуобмороженных российских мобилизованных, судя по тому, как они экипированы.

— Можно ли оценить, сколько им нужно мобилизованных, чтобы залатать дыры?

— Этой первой волны не хватит надолго. Они немного повысят количество личного состава, могут довести его почти до 80−90% от штатной численности, что они и пытаются сейчас сделать. Мы их встретим на Донбассе. Я думаю, что этой волны будет достаточно. Но как их хватит? И эта волна у них составляет, согласно данным нашей разведки, где-то 240 тысяч, а по информации СМИ РФ — 300 тысяч.

Действительно идут разговоры в Кремле по поводу того, что в декабре они хотят объявить вторую волну [мобилизации] в 500 тысяч человек. Полмиллиона человек. Правда, я не знаю, где они будут их размещать, я не говорю уже о переодевании и вооружении.

РФ сегодня закупает каски и бронежилеты у Ирана. У Ирана нет такого количества ни бронежилетов, ни касок для того, чтобы экипировать полмиллиона человек. Они даже эти 240 тысяч, которые собрали, не могут поставить на учет и расписать их по воинским частям. На сегодняшний день в России это большая проблема.

— Также говорил о зимнем периоде Бен Уоллес, министр обороны Великобритании. Среди прочего, он сказал о том, что Украина, конечно, будет продолжать свои наступательные, контрнаступательные действия. Он добавил, что большинство опытных российских военных уже мертвы. Можем ли мы говорить, что это так? Или это преувеличение?

— Нет, это действительно так. Кадровый состав вооруженных сил России (а это именно тот, который входил в Украину 24 февраля и был на территории Украины в Донецкой и Луганской областях) в большинстве своем погиб или они перешли в категорию санитарных потерь — это раненые. Сегодня редки подразделения, где кадровый состав составляет около 50%. В остальных подразделениях кадровый состав составляет от 30%, а остальные составляют уже мобилизованные. Качество подготовки подразделений резко снижается.

— Вновь активизировалась белорусская тема. Главное управление разведки Минобороны Украины говорит о возможной диверсии на АЭС в Беларуси. И звучало мнение, что если Путину запретили использовать ядерную бомбу, то он вместо нее может использовать АЭС. Какие могут быть сценарии?

— Сценарий может быть один, но фактически его невозможно реализовать в таких условиях. Дело в том, что поставить реактор в ситуацию, когда он взорвется, как это было на Чернобыльской станции, просто так невозможно.

Прийти и что-нибудь взорвать на станции? Один человек просто не донесет столько взрывчатки, сколько нужно для того, чтобы, допустим, разрушить здание тела реактора. Там очень крепкое здание. Это должна быть плановая диверсия доведения реактора до критического состояния для того, чтобы он мог взорваться. В таком контексте — да. Но это будет заметно, об этом будет знать весь Запад, все западные разведки. И я не думаю, что Запад будет сидеть и наблюдать, как Россия будет готовить этот теракт.

Как говорили представители тех же западных разведок, как только будут разговоры о применении оружия массового поражения (США по крайней мере так заявляли, Великобритания так заявляла), они оставляют за собой право нанести превентивный удар по центру принятия решений, а это подразумевается Путин. Они, поверьте, знают, где он находится, когда он и из какого бункера переезжает, как он переезжает. И достать Путина — не настолько большая проблема на сегодня.

— Почему тогда эта проблема до сих пор не решена?

— Нельзя решить вопрос о ликвидации Путина до тех пор, пока не будет гарантий стабильности ситуации в России во время его ликвидации. Как только найдется такая сила, которая будет гарантировать Западу, что они удержат ситуацию под контролем, и они предварительно договорятся о дальнейшем сосуществовании России и других государств мира, поверьте, такая операция будет проведена по решению вопроса Путина.

— Куда с их точки зрения логично нападать из Беларуси?

— Если рассматривать угрозу вторжения, то может быть главным направлением, на мой взгляд, западное — Луцк-Львов или Ровно-Львов. Для РФ очень нужно перерезать пути поставки вооружения. Без этого они не смогут решить главную задачу — переломить ход кампании на свою сторону. Сегодня инициатива на поле боя все же, как бы Россия ни упиралась, на нашей стороне. Да, преимущество в этой инициативе незначительно, но все же оно остается за нами.

— Несколько разных источников подтвердили, что ВСУ получили партию турецкого вооружения. Вроде бы мы получили ракеты TRLG-230 и SUNGUR. Что это за оружие? Что они нам дают, если мы получили их?

— Это боеприпасы. TRLG — это реактивная система залпового огня. Это что-то вроде Хаймарсов, у них даже почти одинаковые тактико-технические характеристики. У Хаймарсов калибр 227 мм, у турецкой системы — 230 мм. Дальность турецкой системы составляет 70 км, ракета высокоточная, может наводиться с помощью системы GPS-навигации, а может корректироваться беспилотником типа Байрактар. Еще Байрактар может подсвечивать цель лазерным излучением, что позволяет этой ракете корректироваться на последнем участке траектории, повышает ее точность до одного метра.

Единственное, что меня удивило: Турция нам передала эти системы еще раньше США. Они появились в рядах ВСУ раньше Хаймарсов. До сих пор мы не знали, что они воюют в составе Вооруженных сил, применяются постоянно. И Турция предоставляет боеприпасы к этим системам, и они сражаются на уровне с Хаймарс.

Возможно, Турции очень понравилось, какую рекламу мы сделали для систем Хаймарс. Сегодня очередь на два года вперед на заводе производителей, которые делают Хаймарсы. Турция тоже, очевидно, решила, что коммерческая составляющая — не последняя в производстве оружия, и поэтому решила обнародовать данные о наличии этой системы в рядах ВСУ.

Сейчас, я думаю, будет несколько сюжетов о ее эффективности, покажут результаты ее работы. И это может сделать хорошую рекламу для турецкого производителя, Турция получит заказ на покупку такой системы.

— Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполнила свои обязательства по Сирии, и они сами будут начинать какую-то специальную военную операцию в отношении курдов. Это может быть связано?

— Думаю, что да. Вполне может быть все связано. Эрдоган выступил с жесткой критикой Путина, что он не выполняет обязательства, взятые на себя РФ касательно договоренностей по Сирии.

— На этой неделе СБУ начали обыски в офисах УПЦ МП. Там пророссийская литература, какие-то методички. В Черновицко-Буковинской епархии есть переписка руководителей этой епархии с московскими кураторами. Насколько серьезна угроза пятой колонны в Украине?

— Очень понравилась шутка в социальных сетях, что, наконец, состоялась встреча офицеров ФСБ и офицеров СБУ. Открытая и прямая. И я не шучу. В каждой шутке, как говорится, есть доля шутки.

Это центры сбора и обработки информации, центры поддержки диверсионно-подрывной деятельности на территории Украины. Это нужно было начать еще 24 февраля, а вообще нужно было делать еще с 2014 года — полностью проверить, кто эти люди, что они здесь делают, и что вообще хранится на территории этих объектов.

Это абсолютно правильный шаг, он должен принести свои результаты. По крайней мере, взять под полный контроль, особенно тайники и катакомбы, пещеры, которые находятся на территории этих монастырей. Это ведь не только о Лавре или других объектах. Все нужно проверить.

Кстати, вы знаете, как сманипулировала эта церковь? Согласно закону Украины, они должны были либо самоликвидироваться, самораспуститься, переместиться в РФ, где и находится их материнская церковь, либо переименоваться в УПЦ. Так вот они название взяли, но де-юре они не переименовались, по документам, это РПЦ до сих пор считается.

Надо зачистить эту пятую колонну.