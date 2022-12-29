Профессия Активист: разрушаем самые распространенные мифы об общественном секторе 29 декабря, 16:03 Партнерский проект Активисты в сердце перемен (Фото:предоставлено РАСТ)

В предварительных материалах спецпроекта «Громадські активісти в серці змін» программа «Долучайся!» уже выяснила, что такое общественный сектор и как общественные организации способствуют изменениям в обществе.

Несмотря на значительные достижения, общественный сектор окутан негативными стереотипами. Мы побеседовали с активистами о том, как возникли те или иные мифы, и выяснили, действительно ли они соответствуют действительности.

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Миф 1. Общественные организации работают под внешним влиянием

Существует стереотип, что общественные организации финансируются за счет грантов от международных институтов, правительств или частных лиц типа бизнесмена-миллиардера Джорджа Сороса, а следовательно, испытывают внешнее влияние.

Виталий Шабунин, глава правления Центра противодействия коррупции, считает, что легенды о грантоедстве и соросятах — элементы российской пропаганды.

«Это все российские фээсбешные нарративы, которые в Украине продвигают либо фанаты россии, либо конкретная агентура, а раньше — медиа Медведчука», — объясняет Шабунин. По его мнению, россии выгодно рассказывать о внешнем управлении, чтобы подорвать доверие к общественным организациям и таким образом помешать развитию демократического общества.

Фото: предоставлено РАСТ

С Шабуниным согласен и Остап Еднак, член правления общественной организации ANTS, специализирующаяся на защите национальных интересов. Эксперт утверждает, что этот миф пророссийские политики начали распространять еще в 2014 году: мол, если есть финансирование, то есть и влияние.

«Примерно в 2017 или 2018 году этот нарратив подхватили спецслужбы рф. Именно тогда начались системные попытки дискредитации гражданского общества, выгодные и определенным политическим кругам в Украине», — говорит Остап Еднак.

Впрочем, по мнению активиста, полномасштабная война изменяет отношение общества к общественным организациям. Все больше людей приобщается к волонтерству и разнообразным инициативам, лично знакомится с активистами. С этого начинается доверие, ведь граждане видят честные намерения, а главное, результаты совместных усилий.

Миф 2. Активизм — это не работа

Людей часто удивляет то, что общественный активизм — это полный рабочий день, зарплата и конкретные должностные обязанности.





Фото: предоставлено РАСТ

Вице-глава совета EdCamp Ukraine Олег Марущенко рассказал, что неоднократно наталкивался на подобные комментарии: «Нам иногда говорят: „Вы же общественная организация! Как вы можете получать зарплату?“ Почему общественная работа автоматически означает бесплатную».

В то время как общественные организации часто имеют большой штат работников, которые трудятся полный рабочий день. А по уровню организационных процессов и объему отчетности ОО часто конкурируют с крупными международными компаниями.

Миф 3. Общественные организации «пилят» гранты



Пожалуй, один из самых распространенных стереотипов об общественном секторе — нецелевое использование грантовых средств. Такому выводу способствовали случаи недобросовестности некоторых деятелей. Но правда в том, что общественные организации получают гранты на конкретные цели, постоянно отчитываются о ходе проектов и использовании финансирования.

Мария Левонова, и.о. исполнительной директорки организации «Центр совместных действий», занимающейся мониторингом действий власти, добавляет: «Люди часто верят, что гранты — это неисчерпаемый ресурс, которым организации могут распоряжаться как вздумается».

Фото: предоставлено РАСТ

Представители общественных организаций едины во мнении, что это результат неосведомленности и влияния пропаганды. Виталий Дорох, глава правления ОО «Право», которая занимается защитой законных прав граждан, утверждает: «Если вы уже хотите накапливать ресурсы, в том числе и финансовые, открывать счета, иметь на балансе определенные средства и имущество, привлекать людей и оплачивать их труд, без ОО не обойтись, иначе донорские организации с вами не будут сотрудничать».

По словам Сергея Шаповалова, аналитика Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, есть и другая причина: общественные организации мало рассказывают о своих успехах и о том, как привлекают ресурсы.

«Это в меньшей степени касается благотворительных организаций, помогающих военным, уязвимым группам населения, животным и т. д. , ведь граждане лучше понимают пользу их деятельности, — объясняет эксперт. — Другим общественным организациям труднее убедить общество в своей независимости, профессиональности и беспристрастности».

Миф 4. Ни от нас, ни от ОО ничто не зависит

Граждане часто считают, что их усилия напрасны, а власти так или иначе примут решение по своему усмотрению. Это типичное постсоветское понимание взаимодействия общества и государства. Однако на самом деле граждане могут эффективно влиять на решения как местных властей, так и украинского правительства. Работа общественных организаций — залог демократического развития страны. Это один из инструментов, позволяющий самостоятельно создавать изменения и реализовывать свои гражданские права.

Программный менеджер Фонда общины города Херсона «Защита» Константин Филенко убежден, что необходимо тщательно разъяснять людям их возможности: «Мы учим и показываем механизмы привлечения к принятию управленческих решений, в том числе на местном уровне. Доказываем, что граждане могут влиять на общественную жизнь».

Фото: предоставлено РАСТ

Миф 5. Общественные организации решают проблемы, оторванные от людей

Достижения общественных организаций не всегда заметны обществу. Вернемся к мифам и примерам, описанным выше. Кажется, большинство из них никак не касается обычных граждан и связано с какими-то сложными и далекими от повседневной жизни аспектами. Вряд ли вы думаете о судебной реформе, «кнопкодавстве» или независимости антикоррупционных органов, когда чистите зубы или едете на работу. Однако все без исключения граждане получают выгоду от значимых адвокационных побед активистов. Они используют немало инструментов: адвокацию законодательных изменений, общественные слушания, мониторинг действий властей, сотрудничество с журналистами-расследователями, привлечение общины к обсуждениям, публичные протесты, художественные акции. Способов и методов много, но цель одна: помочь обществу жить в более счастливом, безопасном и честном обществе.

Активисты в сердце перемен / Фото: предоставлено РАСТ

Общественные активисты — это визионеры и создатели перемен, которые формируют видение идеального общества и продвигают амбициозные идеи. Однако производить изменения очень непросто. Это знает каждый, кто хоть раз пытался договориться с соседями о косметическом ремонте лестницы. В свою очередь государство — это сложный механизм взаимодействия общества, власти, экономических и международных связей. Иногда для решения одного вопроса нужны годы постепенных, рутинных, но целенаправленных действий.

Лучший способ развеять мифы об общественных организациях — непосредственно познакомиться с ними и приобщиться к их деятельности. В следующем материале мы расскажем, как вы можете это сделать.