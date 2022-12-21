Ликвидация «кнопкодавства», содействие реформам и сборы на победу: как общественные организации строят лучшую Украину 21 декабря, 12:00 Партнерский проект Активисты в сердце перемен (Фото:предоставлено РАСТ)

В предыдущем материале мы ознакомили вас с основными понятиями активизма. Теперь поговорим о том, как деятельность общественных организаций из года в год улучшает жизнь украинцев.

Знали ли вы, что в Верховной Раде искоренен феномен «кнопкодавства»? Народные избранники должны голосовать за те или иные законы только лично. Многие украинцы слышали и о таких инициативах, как изъятие российского контента из информпространства, а также о многочисленных благотворительных акциях в поддержку Украины за рубежом. Что их объединяет? Они стали возможны благодаря гражданскому обществу. В этом материале вспомним несколько громких инициатив общественных организаций.

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Активисты в сердце перемен / Фото: предоставлено РАСТ

«Кнопкодавство», то есть неличное голосование в Верховной Раде, еще несколько лет назад было наиболее распространенной «болезнью» среди депутатов. В 2020 году активисты движения «Чесно» инициировали законопроект, дабы искоренить эту практику. Он предусматривает уголовную ответственность за неличное голосование в Верховной Раде, штраф в несколько десятков тысяч гривен и лишение депутатского мандата. Гражданское общество приложило максимум усилий, чтобы этот закон воплотился и стал действенным инструментом. По словам руководителя движения Виты Думанской, активисты многие годы отслеживали «кнопкодавство» в Верховной Раде, снимали на телефоны показания и проводили длительные экспертизы.

Гордятся в «Чесно» и проектом «Реєстр зрадників», призванным разоблачать политиков, медийщиков, судей, священников и правоохранителей, угрожающих целостности и безопасности Украины. Фигурантами реестра являются более тысячи человек, официально обвиненных в коллаборантстве или фактически перешедших на сторону врага.

Еще одна общественная организация — «Центр протидії корупції» — способствует реализации в Украине судебной реформы. Прежде всего это означает перезапуск двух органов — Высшего совета правосудия и Высшей квалифкомиссии судей. Важно, чтобы в ВСП и ВККС попали такие специалисты, которые в дальнейшем изберут и назначат честных судей. Сейчас, собственно, продолжается процесс обновления и создания этих органов с участием экспертов.

Также важна реформа и Конституционного Суда, которую адвокатирует ЦПК. Это самый главный суд страны, однако до сих пор отбор судей в него политически зависим. Честный конкурс с участием международных экспертов и общественности является одним из условий евроинтеграции Украины. Задача ЦПК — оказать помощь в выполнении этого условия не только для нашего будущего членства в ЕС, но прежде всего для защиты государственности Украины.

Глава ЦПК Виталий Шабунин называет судебную реформу ключевой в развитии демократии до полномасштабной войны и после нее.

«Когда до полномасштабного вторжения мы спрашивали иностранных предпринимателей, что мешает им инвестировать в Украину, ответы не касались налогов или войны. Препятствием номер один была невозможность защитить свои интересы из-за коррумпированных судов», — объясняет Виталий Шабунин.

Активисты в сердце перемен / Фото: предоставлено РАСТ

Многие проекты реализуются и в социальной сфере. К примеру, Крымскотатарский ресурсный центр (КРЦ) защищает права коренных народов, проживающих на территории Украины. Организацию основали в 2015 году, чтобы защитить права крымских татар и других жителей Крыма. Из-за оккупации представители КРЦ были вынуждены покинуть полуостров, но это не мешает им продолжать общественную деятельность и содействовать деоккупации Крыма. Среди достижений Крымскотатарского ресурсного центра — признание депортации 1944 года геноцидом, а также принятие Закона Украины «О коренных народах Украины», предусматривающего право коренных народов на самоопределение и другие права.

«Защита коренных народов» — наш приоритет, и мы продолжаем работать для того, чтобы этот Закон был имплементирован", — отмечает председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.

Благотворительный фонд Сергея Притулы ассоциируется прежде всего с донатами на дроны и спутник. Знаете ли вы, что до начала полномасштабной войны фонд помогал социализировать детей с аутизмом? Именно Фонд Сергея Притулы привлек внимание к этой теме, найдя в законодательстве пробелы, лишавшие таких детей попечения государства. Активисты занимаются интеграцией детей с аутизмом в общество и поддерживают общественные организации, работающие в этом направлении.

«Мы решали проблему предоставления помещения организациям, помогающим социализироваться детям с аутизмом. Государству в этом направлении, к сожалению, нечего предложить. Мы активно работали над этим, однако помешало полномасштабное вторжение», — рассказывает директор фонда Анна Гвоздяр.

В настоящее время фонд также работает на только что деоккупированных территориях. Анна Гвоздяр говорит, что люди, пережившие оккупацию и полную информационную изоляцию, зачастую чувствуют себя брошенными (в том числе и через российскую пропаганду). Наборы и пакеты, которые фонд привозит в такие населенные пункты, прежде всего позволяют людям почувствовать заботу и то, что их не забыли и не бросили.

Активисты в сердце перемен / Фото: предоставлено РАСТ

Полномасштабная война напомнила, что реформы в сфере культуры и образования крайне важны для общества. Общественная организация EdСamp Ukraine более 7 лет изучает международный опыт, чтобы усовершенствовать украинскую систему образования, помогает украинским педагогам развиваться профессионально и продвигает необходимые образовательные реформы.



EdCamp также называют крыльями Новой украинской школы — ключевой образовательной реформы Министерства образования и науки, предусматривающей создание школы, комфортной для учащихся. Команда выступила соавтором концепции реформы, а затем помогла демонополизировать и сферу повышения квалификации педагогических и научно-педагогических работников, искоренить стереотипы и дискриминацию из украинских учебников.

«Мы гордимся тем, что именно EdCamp вместе с Министерством образования и науки Украины ввела в украинское образование антидискриминационную экспертизу учебников, — говорит председатель совета ОО „ЭдКемп Украина“ Александр Елькин. — В свое время мы убедили государство в том, что это необходимо сделать из-за наличия в учебниках многочисленных стереотипов о мужчинах и женщинах и не только. Сейчас, по нашим данным, такой дискриминации почти нет. И я буду гордиться всю жизнь тем, что впервые в истории Украины нам удалось это сделать».

Украинские активисты работают и на креативном фронте. Музыкальные фестивали и благотворительные концерты — еще один действенный способ привлечь внимание к общественным проблемам.



Всеукраинская ассоциация музыкальных событий UAME активно защищает интересы представителей музыкальной индустрии. С началом полномасштабной войны UAME стала рупором Украины на международных сценах. Возможно, вы слышали о совместном выступлении Эда Ширана и украинской группы «Антитела». Знали ли вы, что благодаря усилиям организации все собранные средства были потрачены на эвакуацию украинских граждан? Кроме того, спустя полгода организация собрала на эвакуацию людей более 140 тыс. фунтов и продолжает привлекать внимание к войне в Украине на международных музыкальных фестивалях, в частности на Sziget в Венгрии и Pahoda в Словакии. Инициатива была представлена на 24 музыкальных фестивалях и 14 музыкальных конференциях.

В следующем материале мы поговорим о наиболее распространенных предубеждениях и стереотипах, с которыми сталкиваются общественные организации, и попытаемся опровергнуть все эти домыслы.