Сердце перемен — общественные организации. Погружаемся в основные термины для знакомства с общественным сектором 5 декабря, 12:22 Партнерский проект

Какие тонкости существуют в работе так называемого третьего сектора, почему адвокация не то же, что работа адвоката, и кто такие стейкхолдеры. Разбираемся в основных понятиях украинского активизма.

Можете ли вы назвать себя активистом? Если вы донатили деньги на ВСУ, распространяли нужные для украинского общества идеи, ходили на собрание ОСМД, сортировали мусор, то да. Это базовая форма активизма. Следующий уровень — участие в родительском комитете школы или садика, председательство в домовой организации, волонтерская деятельность. А есть еще люди, которые работают 24/7 для защиты прав тех или иных групп населения или продвижения важных изменений. Они создают общественные организации, работающие по особому уставу и определенные юридические нормы. Именно такие активисты продвигают важные реформы, интегрируют острые социальные проблемы в музыкальные фестивали, мотивируют педагогов, защищают права коренных народов, собирают деньги для военных и всячески двигают страну в позитивные изменения. Но, несмотря на титаническую работу этих людей, мы все еще знаем о них очень мало.

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Инфографика: Pact

Социолог Сергей Шаповалов, работающий аналитиком в Фонде «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, считает, что незнание об общественном секторе обуславливает более масштабную проблему — отсутствие доверия. И хотя недавний опрос «Деминициатив» показал, что доверие к общественным организациям увеличилось, следует учитывать, что до полномасштабной войны ситуация была совсем другой. «Человеку, не знающему, чем занимается та или иная общественная организация, трудно понять, как к ней относиться. И тем тяжелее оценить пользу или, наоборот, вред от ее деятельности, — объясняет Сергей Шаповалов. — Поэтому это большой вызов для общественных организаций — развивать коммуникационные усилия, достигать своих целевых аудиторий, объяснять необходимость своей работы и таким образом заручаться поддержкой граждан».

Чтобы рассказать все самое интересное об общественных организациях и украинских активистах, мы начинаем информационный спецпроект, в котором определим, что вдохновляет этих людей, как функционируют их организации и как им удается находиться в сердце перемен. В этом нам помогут эксперты и представители общественных организаций разных направлений.

В первую очередь разберемся с основными понятиями. Мы собрали наиболее употребительные термины, имеющие отношение к гражданскому обществу, но часто неправильно трактующиеся или малоизвестные широкой общественности.

Инфографика: Pact

Адвокация

Скорее всего, услышав этот термин, вы вспомните об адвокатах, о зале суда и харизматичном человеке, защищающем подсудимого точными аргументами. Собственно доля правды в этом есть. Адвокация — это действительно защита, но не конкретного человека, а прав и интересов в самом широком понимании. Организации, занимающиеся адвокацией, продвигают информацию, направленную на достижение той или иной цели, оказывают разнообразную поддержку, а также буквально становятся голосом людей, нуждающихся в помощи.

Гражданское общество, общественный сектор, третий сектор

Все просто: это общество, состоящее из граждан, чрезвычайно инициативных, активных и в хорошем смысле одержимых изменениями. А эти граждане, в свою очередь, объединяются в организации, представляющие интересы других в разных сферах жизни «Общественные организации позволяют преодолевать и смягчать проблемы, для решения которых у государства нет ресурса или политической воли, — продолжает Сергей Шаповалов. — Это касается и помощи уязвимым группам в небольших общинах и продвижению системных изменений в сфере нацбезопасности и обороны. Кроме того, общественные организации умеют привлекать ресурсы для решения этих проблем: волонтерские организации собирают сотни миллионов гривен от граждан Украины для поддержки армии, аналитические центры имеют опыт привлечения ресурсов международных доноров для исследований и адвокатирования изменений в тех или иных сферах государственной политики».

Эксперт уверен, что общественные организации обеспечивают демократичность украинского государства: сплачивают проактивных людей, создают площадки для коммуникации и координации усилий. «Вспомним, что произошло в Беларуси после попытки революции 2020 года: под каток репрессий попали практически все общественные организации, вплоть до небольших благотворительных, никогда не декларировавших никаких политических целей. В России то же самое происходит уже давно», — объясняет аналитик.

Термин «гражданское общество» имеет немало синонимов. Среди них наиболее употребительные «общественный сектор», «третий сектор» (после государственного сектора и бизнеса), а также собственно «общественные организации».

Инфографика: Pact

Общественные организации

Общественные организации — это сформированные институты, в которые активисты объединяются для достижения общей цели. Общественные организации, или сокращенно ОО, имеют юридическую структуру и подчиняются украинскому законодательству. Организации могут существовать при поддержке общества, бизнеса, международных доноров и пожертвований граждан.

Общественные инициативы

Когда активисты видят необходимость изменить что-либо к лучшему, они создают определенный план действий, направленный на достижение цели. Установка детской площадки, которая пригодится семьям из соседних многоэтажек или антикоррупционные реформы, которые обусловят заметные изменения для всей Украины, — это примеры общественных инициатив. Их разрабатывают непосредственно для удовлетворения интересов конкретного круга людей — жителей улицы и дома, членов определенной социальной группы или целого демократического общества.

Стейкхолдеры

Разберем на примере. Кто извлекает наибольшую пользу от общественной инициативы? Граждане. Именно на их интересы направлены все усилия и инициативы, вводимые активистами. Они и являются стейкхолдерами — то есть теми, кто больше всего заинтересован в скорейших изменениях. Но есть еще люди, поддерживающие важные инициативы деньгами, своим временем или трудом. Они также являются стейкхолдерами. Иными словами, это все заинтересованные и вовлеченные в реализацию определенной общественной инициативы лица и организации. К ним относятся руководители, инвесторы, журналисты и лидеры мнений, а также получающие благо от той или иной деятельности.

В следующих материалах мы будем дополнять словарик гражданского сектора и выясним, в чем состоит ценность работы активистов, с какими мифами о своем труде они сталкиваются и как приобщиться к одной из инициатив.