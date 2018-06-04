ОБСЕ призвала РФ пересмотреть дело Сенцова

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала власти РФ пересмотреть дело украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам заключения в колонии строгого режима.

Об этом заявил представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир в письме к министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

"Я призываю российские власти пересмотреть дело Сенцова и немедленно отпустить его. Содержание под стражей необоснованно и создает сильное отрицательное воздействие на всех в Крыму, кто имеет право свободно выражать свои взгляды и мнения. Его голос не следует замолчать, как бы критически он не звучал", - говорится в заявлении.

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Представитель ОБСЕ также выразил обеспокоенность в связи с ухудшением состояния здоровья и морального духа Сенцова после начала голодовки.

В своем письме к Лаврову Дезир также указал на сообщения, свидетельствующие о ряде нарушений во время суда, а также о пытках против Сенцова, включая избиения, удушение и угрозы сексуального насилия.

Ранее сообщалось, что Сенцов заявил в своем письме, что начинает бессрочную голодовку. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.