Часть не удалось перехватить. В Воздушных силах рассказали, сколько «шахедов» уничтожили во время ночной атаки РФ

8 июля, 09:43
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Последствия попадания Shahed-136 в Днепропетровской области (Фото:Днепропетровская ОВА/Telegram)

Последствия попадания Shahed-136 в Днепропетровской области (Фото:Днепропетровская ОВА/Telegram)

Россия атаковала юг и восток Украины дронами Shahed-136/131 ночью 8 июля. Силами противовоздушной обороны удалось уничтожить пять БПЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

Отмечается, что Россия запустила «шахэды» с юго-восточного направления, Приморско-Ахтарска Краснодарского края.

Однако часть ударных БПЛА не удалось перехватить, в результате чего «шахеды» попали в промышленные объекты и объекты инфраструктуры в Днепропетровской и Кировоградской области.

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Количество «шахедов», запущенных Россией, не уточняется.

По данным Днепропетровской ОГА, беспилотник попал по сельскохозяйственному предприятию в Кривом Роге.

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В результате атаки пострадал 26-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Произошло сразу два пожара, огонь охватил 360 кв. м.

Из-за атаки БПЛА уничтожено несколько складских помещений, повреждено оборудование и автомобили.

По данным Кировоградской ОГА, в результате ночной атаки «шахедами» пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры нет.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Днепропетровская область Кировоградская область Воздушные силы Вооруженных сил Украины Shahed-136 шахеды

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