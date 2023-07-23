«Разрушительные и убийственные традиции». Гуменюк рассказала подробности массированной атаки на Одессу 23 июля, 09:00 Последствия ночной атаки по Одессе (Фото:libkos/Instagram)

Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что во время массированной ночной атаки на Одессу значительную часть воздушных целей удалось уничтожить. По ее словам, было применено около двух десятков ракет.

Об этом Гуменюк сказала в эфире национального телемарафона.

«Мы предупреждали о том, что взятая пауза, скорее всего, будет для накопления нового удара, что скорее всего он вновь придется на ночь. Враг придерживается своих традиций — разрушительных и убийственных. Среди ночи прозвучал сигнал воздушной тревоги. Мы наблюдали активность тактической и стратегической авиации», — рассказала пресс-секретарь.

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По ее словам, с применением стратегической авиации враг выпустил ракеты Х-22, присоединились и береговые ракетные комплексы типа Бастион, которые выпустили Оникс та Искандеры. Также били по Одесской области Искандерами типа К и М. Также были применены ракеты типа Калибр с подводной лодки.

«Значительную часть ракет удалось уничтожить — то, что в силах нашей противовоздушной обороне. К сожалению, есть попадания в портовую инфраструктуру, что и было приоритетом врага. Но учитывая погрешность ракет типа Х-22, понятно, что пострадали и районы города, прилегающие к порту», — добавила Гуменюк.

Сообщается также о попаданиях и в более отдаленные районы, в частный сектор, где не наблюдается ни одного военного объекта. Кроме того, пострадали и многоквартирные дома. Известно об одном погибшем — охраннике частного заведения.

«Одну женщину удалось спасателям деблокировать, завалы были очень мощными. Пожарные огонь очень быстро ликвидировали, хотя горело сразу в нескольких местах города», — заявила пресс-секретарь ОК Юг.

Гуменюк подытожила, что около двух десятков ракет всего было применено, пять видов разного базирования — наземного, морского и воздушного.

В ночь на воскресенье, 23 июля, российские войска нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы. Враг нанес удар, применив пять видов ракет. По меньшей мере один человек погиб и 22 пострадали, в городе значительные разрушения.