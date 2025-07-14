Оказавшись на фронте, завербованные Россией выходцы Ближнего Востока нередко сожалеют о своем выборе, однако шансов на возвращение домой у них немного.

Об этом в понедельник, 14 июля, пишет The Insider, раскрывая роль российских чиновников в вербовке мужчин из Сирии, Йемена и Ливии на войну против Украины. Как выяснили журналисты, это организованная схема, в центре которой находятся главы администраций приграничных российских регионов, сотрудники миграционных служб и Министерства иностранных дел РФ.

Издание приводит также историю сирийца Вахида, который у себя на родине был фермером и решил откликнуться на объявление, где шла речь о высоком заработке в РФ и ускоренное получение российского гражданства.

Оказавшись в РФ, Вахид узнал, что его отправляют на войну против Украины — в Луганскую область.

«Хотя он и согласился воевать, уже через несколько месяцев записал своей семье в Сирию душераздирающее голосовое сообщение об ужасах боевых действий и своем желании вернуться домой», — пишет The Insider.

Власти провинции Сувейда даже предприняли попытки договориться о его возврате с российским посольством в Дамаске, но тщетно. По данным журналистов, домой захотели вернуться как минимум еще семь жителей Сувейды, которые попали на фронт вместе с Вахидом.

Вахид погиб в «мясном штурме» в сентябре 2024 года. Никаких компенсаций за ранения и гибель таких рекрутов их семьям не полагается.

РФ крайне неохотно признает отправку на войну против Украины наемников из других, но, по сути, вся система вербовки — это хорошо отлаженный механизм внутри госаппарата, констатируется в публикации.

В апреле издание Важные истории со ссылкой на данные утечки единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) сообщало, что на стороне России против Сил обороны Украины воюют наемники минимум из 48 стран. По информации издания, лишь в Москве с апреля 2023 года по май 2024 года в армию могли набрать более 1,5 тысячи иностранцев.

11 июля ВВС Русская служба сообщила, что на фронте в Украине были ликвидированы более 500 иностранцев из 28 стран, которые отправились на войну в составе российских захватнических войск.

При этом журналисты подчеркивали, что речь идет только о тех жителях иностранных государств, которые на момент подписания контракта с Министерством обороны страны-агрессора РФ не имели российского гражданства и чья смерть была подтверждена на основе открытых источников.

А это значит, что реальные цифры потерь иностранцев в рядах захватнических войск РФ гораздо выше.