Камерунцы рассказали, что их задержали в аэропорту Москвы, после чего настаивали, чтобы они подписали контракт с российским минобороны (Фото: Кадр видео К-2 via YouTube)

Об этом сообщается на странице в Facebook 20-го отдельного полка беспилотных систем.

«Герои нашего видео Метугена Уна-на Жан Пафе и Анатоль Франк понимали, что их одевают в болотную форму не для посадки репы, но оба подписали контракт, за что им пообещали 1 млн 100 тыс рублей. Это значительно меньше, чем режим предлагает собственным гражданам, однако для Камеруна — приличные деньги», — отмечается в сообщении

Реклама

В то же время, в 20-м отдельном полку беспилотных систем отметили, что пленные камерунцы заявили, что ехали в Россию якобы чтобы изготавливать шампунь и лечить зубы.

Также сообщается, что африканцев взяли в плен бойцы батальона К-2 совместно со 118 бригадой теробороны и двумя другими батальонами 54 ОМБр — первым стрелковым и первым механизированным.

Пленные согласились дать интервью.

На видео, обнародованном 20-м отдельным полком беспилотных систем один из украинских военных отметил, что при попытке эвакуировать Анатоля Франка, российский дрон атаковал его и двух украинских военных, в результате чего они получили ранения.

Еще один украинский военный сообщил, что на северском направлении также взяли в плен гражданина Йемена, а камерунцы рассказали, что среди российских наемников есть граждане Зимбабве, Бангладеш и Китая.

Метугена Уна-на Жан Пафе заявил, что приехал в Москву в марте, а Анатоль Франк — что приехал в Москву в августе 2024 года. Франк утверждает, что имел обратный билет.

Метугена Уна-на Жан Пафе утверждает, что сразу когда он прилетел в Москву, он «хотел выйти» (вероятно, из аэропорта — ред.), но его задержали, взяли у него отпечатки пальцев и мазок изо рта и посадили в зал ожидания. По словам Метугены Уны-на Жана Пафе, когда его спросили, что он приехал делать в Москве, он объяснил, что приехал работать и показал билет и бронь в отеле, а также указал количество дней, которое планировал пробыть в России. Через некоторое время, по словам камерунца, его отвели в камеру в Москве, откуда потом его забрала полиция аэропорта и увезла в армию.

«Это все было под принуждением. … Они меня посадили в машину и повезли в направлении базы. Я не знал, куда я еду и что происходит. … Мне предложили выбор — присоединиться к армии. Примерно 22 марта у меня забрали документы, вещи и переодели», — сказал Метугена Уна-на Жан Пафе.

Он сообщил, что две недели проходил подготовку в Москве, а затем его отвезли в Ростов, где обучение продолжалось еще неделю. Затем Метугену Уну-на Жана Пафе отвезли в Луганск, где он пробыл месяц. То, что он подписал контракт, камерунец объясняет тем, что ему предложили большие деньги.

На территории Украины Метугена Уна-на Жан Пафе быстро оказался в бункере под бомбежками, а затем, по его словам, шел шесть дней и шесть ночей в неизвестном направлении, несмотря на обстрелы и дроны, пока его не позвал украинский солдат, которому он сдался в плен. Он также утверждает, что никого не убивал и хотел только «кого-то встретить, неважно украинца или россиянина» и сохранить собственную жизнь.

Анатоль Франк заявил. что приехал в Россию, чтобы лечить зубы, но его и других мужчин позвала в кабинет Миграционная служба, где у него взяли отпечатки пальцев и слепок челюсти. Он утверждает, что отказался от предложения подписать контракт с Минобороны РФ, но его «заблокировали и не позволили вернуться обратно».

«Мы прилетели в 8 утра, они освободили нас в 16-ть. Когда мы вышли оттуда, там было двое военных. Снаружи стояла машина, они посадили нас в нее. Меня повезли в неизвестном направлении. Мы ехали практически два дня. Мы приехали в здание, где нас закрыли еще на два дня. Это было здание примерно на 11 этажей. Через несколько дней они одели нас в военную форму и сказали: „Вы присоединяетесь к армии“. Я сказал, что хочу вернуться, но они меня заставили подписать контракт», — рассказал Анатоль Франк.

Он также утверждает, что отказывался вступать в российскую армию, ссылаясь на то, что не понимает русского языка и цели войны, однако в конце концов поставил свою подпись под контрактом и тоже попал в учебный центр в Ростове, где его две недели учили, а затем распределили по бригадам. На базе бригады, обучение продолжались еще 10 дней, сказал Анатоль Франк.

Он утверждает, что еще во время подготовки у него случилась паническая атака и он заявил командиру, что не может воевать, поэтому его никуда не отправляли в течение семи месяцев. Франк тоже сказал, что никого не убивал. По его словам, когда его в конце концов привезли на фронт, то сказали «просто идти вперед» и он не знал, что ему делать. После того, как он шел три дня, он сдался в плен, но когда его собирались перевозить, на него и двух украинских военных сбросил боеприпас вражеский дрон. Франк сказал, что ему оказывают медицинскую помощь.

Оба пленных камерунцев утверждают, что не имеют жалоб на обращение с ними украинцев и хотят вернуться в Камерун, а не в Россию.