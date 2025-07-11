На фронте в Украине были ликвидированы более 500 иностранцев из 28 стран, которые отправились на войну в составе российских захватнических войск.

Об этом в пятницу, 11 июля, пишет ВВС Русская служба.

Сообщается, что ВВС совместно с изданием Медиазона и командой волонтеров на основе открытых данных установила имена 118 139 российских военных, погибших в войне РФ против Украины.

Реклама

«В их числе — более 500 иностранцев из 28 стран, включая США и Шри-Ланку», — пишет ВВС.

Речь идет только о тех жителях иностранных государств, которые на момент подписания контракта с Министерством обороны страны-агрессора РФ не имели российского гражданства и чья смерть была подтверждена на основе открытых источников. Реальные цифры потерь иностранных граждан, воевавших в Украине на стороне РФ, будут гораздо выше, подчеркнули в ВВС.

Так, среди ликвидированных на войне РФ против Украины — египтянин Ахмед Дераз, который жил и работал в российском Екатеринбурге. Подписав контракт с российской армией, он был ликвидирован на фронте в Украине 17 марта 2024 года.

«Дераз — один из четырех граждан Египта и один из 523 иностранцев, погибших в составе российских сил в Украине», — указывается в материале.

Журналисты уточняют, что, вероятнее всего, по числу погибших среди иностранцев лидирует Северная Корея, однако Пхеньян скрывает данные о своих потерях, а жители КНДР не пользуются соцсетями. По данным разведки Южной Кореи, на фронте были ликвидированы около 600 северокорейских солдат, воевавших на стороне РФ.

Среди погибших иностранцев, чьи личности журналистам и волонтерам удалось установить, больше всего граждан Таджикистана — 72 человека. Затем идет Узбекистан — 66 человек. В обоих случаях более половины погибших — те, кто отправился на войну из российских колоний, уточняет ВВС.

Также выделяются потери выходцев из Грузии — 63 человека.

«Почти все они — жители Южной Осетии и Абхазии, регионов, фактически вышедших из-под контроля Тбилиси в 1991—1993 годах», — подчеркивается в публикации.

Среди погибших иностранцев из-за пределов СНГ больше всего непальцев — в списке журналистов и волонтеров 70 имен. Еще около 50 граждан Непала числятся такими, которые пропали без вести.

На стороне РФ в войне против Украины воевали также граждане Эфиопии, Замбии, ЦАР, Танзании, Того, Шри-Ланки. На кладбище в российской Рязани среди могил десантников были обнаружены четыре таблички с именами граждан Шри-Ланки.

«Среди погибших за Россию есть и американцы. Один из них — сын действующего заместителя директора ЦРУ Майкл Глосс», — пишет ВВС.

Майкл приехал в Россию в августе 2023 года, подписал контракт в сентябре, а в апреле 2024 года был ликвидирован.

Общие боевые потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли 1 031 620 человек, сообщил Генштаб ВСУ в пятницу, 11 июля. За последние сутки армия РФ потеряла ориентировочно 1040 своих вояк.

12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии страны-агрессора превысили 1 миллион человек.

Представители спецподразделения Kraken ГУР Минобороны Украины сообщили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.

10 июля издание The Economist писало, что во время так называемого летнего наступления РФ, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек — это больше, чем на любом другом этапе войны.