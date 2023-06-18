Над Днепропетровской областью ночью сбили два Шахеда

18 июня, 07:39
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Бойцы ВК Восток сбили два Шахеда над Днепропетровской областью (Фото:Воздушное командование Восток / Facebook)

Бойцы ВК Восток сбили два Шахеда над Днепропетровской областью (Фото:Воздушное командование Восток / Facebook)

В ночь на воскресенье, 18 июня, защитники из Воздушного командования Восток сбили сразу два Шахеда, запущенные россиянами по Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

«Ночью агрессор направил на Днепропетровскую область два беспилотника — Шахеды. Впрочем наши защитники неба с ВК Восток их уничтожили», — говорится в сообщении.

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По словам Лысака, больше атак на регион не зафиксировано.

Разведка Британии сообщала, что Россия, вероятно, перешла от небольших поставок иранских БПЛА воздушным транспортом к более крупным партиям кораблями через Каспийское море. Также страна-агрессор работает над запуском внутреннего производства БПЛА при поддержке Ирана.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Днепропетровская область ПВО Днепропетровская область Война России против Украины Shahed-136 шахеды атака шахедов

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