Над Днепропетровской областью ночью сбили два Шахеда
Бойцы ВК Восток сбили два Шахеда над Днепропетровской областью (Фото:Воздушное командование Восток / Facebook)
В ночь на воскресенье, 18 июня, защитники из Воздушного командования Восток сбили сразу два Шахеда, запущенные россиянами по Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.
«Ночью агрессор направил на Днепропетровскую область два беспилотника — Шахеды. Впрочем наши защитники неба с ВК Восток их уничтожили», — говорится в сообщении.
По словам Лысака, больше атак на регион не зафиксировано.
Разведка Британии сообщала, что Россия, вероятно, перешла от небольших поставок иранских БПЛА воздушным транспортом к более крупным партиям кораблями через Каспийское море. Также страна-агрессор работает над запуском внутреннего производства БПЛА при поддержке Ирана.