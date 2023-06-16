Ночная атака РФ: Воздушные силы сообщили, сколько дронов удалось уничтожить
Воздушные силы сообщили, сколько дронов удалось уничтожить (Фото:REUTERS / Роман Петушков)
Ночью, 16 июня, противовоздушной обороной Воздушных сил уничтожены два иранских ударных БПЛА Shahed-136/131 на южном направлении — в Николаевской области, об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.
Также за минувшие сутки силами ПВО были уничтожены российские ударные БПЛА Ланцет, Орлан-10, Орлан-30, Zala и один БПЛА не установленного типа.
Также в Воздушных силах сообщили об осуществлении до десяти групповых авиаударов по позициям российских оккупационных войск.
В ночь на 16 июня в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, тогда на юге было зафиксировано движение иранских дронов-камикадзе типа Shahed.
13 июня Британская разведка сообщала, что Россия, вероятно, будет получать большие партии Шахедов от Ирана кораблями через Каспийское море.
Кроме того, страна-агрессор работает над запуском внутреннего производства БПЛА при поддержке Ирана.