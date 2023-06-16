Ночная атака РФ: Воздушные силы сообщили, сколько дронов удалось уничтожить

16 июня, 08:12
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Воздушные силы сообщили, сколько дронов удалось уничтожить (Фото:REUTERS / Роман Петушков)

Воздушные силы сообщили, сколько дронов удалось уничтожить (Фото:REUTERS / Роман Петушков)

Ночью, 16 июня, противовоздушной обороной Воздушных сил уничтожены два иранских ударных БПЛА Shahed-136/131 на южном направлении — в Николаевской области, об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

Также за минувшие сутки силами ПВО были уничтожены российские ударные БПЛА Ланцет, Орлан-10, Орлан-30, Zala и один БПЛА не установленного типа.

Также в Воздушных силах сообщили об осуществлении до десяти групповых авиаударов по позициям российских оккупационных войск.

Видео дня

В ночь на 16 июня в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, тогда на юге было зафиксировано движение иранских дронов-камикадзе типа Shahed.

13 июня Британская разведка сообщала, что Россия, вероятно, будет получать большие партии Шахедов от Ирана кораблями через Каспийское море.

Кроме того, страна-агрессор работает над запуском внутреннего производства БПЛА при поддержке Ирана.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Николаевская область Воздушные силы Вооруженных сил Украины Shahed-136 шахеды

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