Ночная атака РФ: Воздушные силы сообщили, сколько дронов удалось уничтожить 16 июня, 08:12 Воздушные силы сообщили, сколько дронов удалось уничтожить (Фото:REUTERS / Роман Петушков)

Ночью, 16 июня, противовоздушной обороной Воздушных сил уничтожены два иранских ударных БПЛА Shahed-136/131 на южном направлении — в Николаевской области, об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

Также за минувшие сутки силами ПВО были уничтожены российские ударные БПЛА Ланцет, Орлан-10, Орлан-30, Zala и один БПЛА не установленного типа.

Также в Воздушных силах сообщили об осуществлении до десяти групповых авиаударов по позициям российских оккупационных войск.

Видео дня

В ночь на 16 июня в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, тогда на юге было зафиксировано движение иранских дронов-камикадзе типа Shahed.

13 июня Британская разведка сообщала, что Россия, вероятно, будет получать большие партии Шахедов от Ирана кораблями через Каспийское море.

Кроме того, страна-агрессор работает над запуском внутреннего производства БПЛА при поддержке Ирана.