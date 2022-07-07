44 дня ужаса среди врагов. Как 22-летний нацгвардеец Кирилл Коробко выжил в госпитале под Азовсталью, а затем еще и в плену РФ 7 июля, 21:10 Эксклюзив НВ 29 июня Украина провела масштабный обмен пленными, освободив и часть защитников Азовстали (Фото:EYEPRESS via Reuters Connect)

История нацгвардейца Кирилла Коробко, защищавшего Мариуполь, раненым попал в руки врага, но в конце концов вернулся домой.

Кирилл Коробко, 22-летний нацгвардеец из Кривого Рога, выехал из окруженной российскими войсками Азовстали на 83-й день полномасштабной войны. 17 мая его, в то время раненого и лежачего, враги погрузили в автомобиль эвакуационной колонны и отправили в исправительную колонию в неподконтрольной Украине Еленовке Донецкой области. Так парень вместе с побратимами попал в плен.

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«Бойцы, приехавшие туда еще 15 мая, во время первой эвакуации [из Азовстали], рассказывали, что „ДНРовцы“ троих из них сразу забили до смерти, — вспоминает Коробко в беседе с НВ. — Но после этого россияне сами взяли под контроль колонию и убрали многих представителей ДНР».

В жутких тюремных условиях Коробко пробыл 44 дня. Только 29 июня ему удалось вернуться домой в рамках масштабного обмена пленными.



Через неделю после освобождения Коробко рассказал НВ историю войны и плена.



В окруженном городе



Коробко подписал контракт с Национальной гвардией (НГ) еще в 2020 году. Он служил водителем в подразделении НГ, находившемся в Кривом Роге.



За несколько дней до начала полномасштабной войны боец узнал, что вместе с еще четырьмя водителями должены эвакуировать мариупольское подразделение Нацгвардии в Запорожье. 23 февраля нацгвардеец выехал в Мариуполь. Но возвратиться уже не смог.



«Мы простояли там несколько дней и уже 26−27 февраля сложно было уехать. Так мы там все и остались», — вспоминает парень.



10 апреля нацгвардеец Кирилл Коробко получил ранения и попал в полевой госпиталь на заводе Азовсталь / Фото: предоставлено НВ героем статьи

Первое время Коробко находился на Азовстали. Но уже с начала марта он уехал на позицию в левобережном районе Мариуполя. С тех пор о водительских обязанностях ему пришлось забыть, а выполнять все, что нужно для обороны города.



Во время одной из операций Коробко получил осколочные ранения ног. «10 апреля где-то в обед я получил ранение. Мы стояли на позиции, но зашли российские чеченцы и бросили гранату», — вспоминает он.



Раненого бойца сразу же эвакуировали в госпиталь, находившийся в бункере завода Азовсталь. В то время все мариупольские больницы уже были разбомблены русскими войсками.



В бункере врачи извлекли из тела раненого все оте сколки, которые смогли. Но часть все же осталась.



«Мне делали перевязки, давали обезболивающие, антибиотики и витамины. Тогда еще с лекарством и едой было нормально, — вспоминает парень. — Сложно стало уже в конце апреля — начале мая. Тогда практически уже ничего не было: бывало, что наши ребята прямо в нашем подвале варили кашу, а бывало, что при отсутствии сильных обстрелов прибегали бойцы с соседних позиций и приносили нам еду».



В конце апреля россияне подвергли тяжелой авиабомбардировке Азовсталь. Мощными взрывами завалило полевой госпиталь, в котором находился Коробко.



«В наш бункер тоже попала [бомба], но она не разорвалась, — рассказывает Коробко. — Часть бункера и людей завалило… Многих не смогли достать».



Но парню тогда повезло.



Коробко рассказывает, что страха остаться в бункере навсегда у него не было: «Я как-то чувствовал, что вернусь [домой]. Настраивал себя только на хорошее».



Эвакуация

О том, что мариупольских защитников, державших оборону города более 80 дней, будут эвакуировать из Азовстали, Коробко узнал 10 мая. По словам бойца, вместе с побратимами они морально настроились, что придется ехать в плен. Ведь другого выхода не было.

Первая эвакуация прошла 15 мая, вспоминает Коробко. Но он выехал с окруженного завода уже во время третьей — 17 мая.



«В тот день вышло около 600 человек, — вспоминает парень. — Автобусы уезжали колонной, которую сопровождал российский БТР и военная полиция. Где-то в 40 км, когда мы подъезжали к самому месту, нас еще начал сопровождать вертолет».



Азовсталь подвергалась чудовищным по силе обстрелам / Фото: Azov Regiment/Handout via REUTERS

Местом, куда привезли украинских защитников, оказалась колония в неподконтрольном Украине поселке Оленевка Донецкой области. Здание было окружено колючей проволокой, а внутри помещения походили на армейские казармы.



Коробко говорит, что к нему и побратимам относились в основном нормально. Жестокими были представители так называемой «ДНР», которые в первый день эвакуации издевались над украинскими военными.



«Нет, [пыток не было], — вспоминает боец. — Но чисто морально на нас давили. Постоянно говорили, что вот уже все захватили и вся Украина — это Россия. И что мы никому не нужны, нас никто не поменяет. Нацистами тоже называли постоянно».

Украинских пленных россияне разделили по разным баракам в соответствии с принадлежностью: Нацгвардия с пограничниками — отдельно, тероборона — отдельно, полк Азов — отдельно. Потому как относились к последним нацгвардеец не знает.

Обмен

Обмена украинские военные ждали каждый день. Ходили слухи, что он будет, и каждый звук техники со двора давал надежду на возвращение домой.

Для Коробко это стало реальностью только 28 июня.



Но и тогда он до последнего не верил, что обмен состоится — до этого его дважды перевозили в разные колонии.



«Вечером 28 июня нас выстроили. Мы уже тогда поняли, что начинается обмен. Снова назвали наши фамилии и погрузили в КамАЗ, — вспоминает нацгвардеец. — Мы еще заехали за двоими ранеными в другом месте, а дальше до 5 утра ждали скорых, которые должны были вывезти наших лежачих».



Из плена Коробко вместе с товарищами везли с опущенными головами. На подконтрольной Украине территории они оказались уже около 17 часов 29 июня.



«Я, честно говоря, думал, что обмен не произойдет. Что мы приедем снова куда-то и вернемся назад, — говорит Коробко. — Я до сих пор, хотя прошла неделя, понемногу прихожу в себя и понимаю, что я уже здесь, в Украине, на нашей территории. А первые несколько дней я вообще не мог поверить, что это произошло. Казалось, что это сон».

Сейчас Коробко находится в криворожской больнице, где ему вытащили оставшиеся в теле осколки от гранаты.



Парень признается: как только придет в себя и поправится, вернется на службу.



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